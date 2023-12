‘...Y se les van a ir muchos más’, anuncia Eruviel Ávila otra desbandada priista

CDMX.- El expriista Eruviel Ávila aseguró que muchos más militantes dejarán el partido tricolor para sumarse Alianza Progresista que recientemente integró con Alejandro Murat Hinojosa y Adrián Rubalcava Suárez.

En un video que compartió en sus redes sociales, el exgoberador del Estado de México aseguró que si los militantes están dejando al PRI es porque el partido no les ha “tendido la mano”.

Ávila Villegas, Murat Hinojosa y Rubalcava Suárez anunciaron recientemente la Alianza Progresista en apoyo de la candidata presidencial oficialista, Claudia Sheinbaum.

Afirmó que priistas de diferentes partes del país, incluido el Edomex, lo están buscando para integrarse a la Alianza.

“Debe de tender la mano a la militancia, por eso se le están yendo y se les van a ir muchos más, recuerden lo que les estoy diciendo, por esa cerrazón. Hay gente que me está buscando de todas partes del país, del propio Estado de México, y están ya por venirse a Alianza progresista”, afirma en el video el exgobernador.

En ese sentido, Ávila llamó a la dirigencia a hacer su trabajo: “debe dedicarse a lo que debe hacer, precampañas, campañas”.

ACUSA ATAQUE DEL PRI NACIONAL

El exgobernador del Estado de México dijo que tras el anuncio de la Alianza Progresista en apoyo a Sheinbaum ha recibido diversos comentarios a través de sus redes sociales, algunos buenos y otros “pues no tan agradables”.

Y aseguró que incluso algunos provenientes de bots por parte de la dirigencia del PRI nacional.

“Hay muchos comentarios respecto al anuncio... comentarios algunos muy bonitos, gracias, muy buenos, otros, pues no tan agradables, pero respecto la libertad de expresión, para eso son las redes sociales, para expresarse. Otros son robots, otros son bots que nos ha mandado la dirigencia del PRI nacional”, refirió.

REITERA ERUVIEL APOYO A CLAUDIA Y SE RETRACTA DE COMENTARIO EN EL 2018

Eruviel Ávila no dejó pasar la oportunidad de reiterar su apoyo a Claudia Sheinbaum, sobre quien dijo es la “mejor opción para gobernar a este país los próximos seis años”.

Aseguró que hay mucha gente entusiasmada por el proyecto de la exjefa de Gobierno.

Además aclaró que en redes sociales anda circulando un video de una entrevista que le hicieron hace seis años y aseguró el comentario que hizo sobre Sheinbaum fue a la ligera.

En esa entrevista del 2018, el exgobernador dijo que la entonces jefa de Gobierno “no está capacitada para servir a esta gran Ciudad de México”.

“La verdad que no conocía a la doctora Sheinbaum y la verdad que me he sorprendido, como miles y millones de mexicanos (...) su trabajo, sus resultados, su seriedad, su honestidad, su honradez. En seis años, a muchos nos hizo cambiar de opinión”, expuso en el reciente video.