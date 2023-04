‘Ya aparecerá, tengan paciencia’, asegura Adán Augusto tras ausencia de AMLO; no dio mensaje en reunión de gobernadores

El titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, sostuvo una reunión con los 22 gobernadores de Morena y sus aliados, donde se revisó la estrategia de seguridad y los programas del Bienestar, sin embargo, destacó que el presidente Andrés Manuel López Obrador no participó, y tampoco dejó mensaje.

Augusto López confirmó lo anterior, empero, pidió que se tenga paciencia sobre la reaparición de AMLO, luego de cuatro días de ausencia, tras ser diagnosticado con COVID-19, y diversos señalamientos en cuestión de su estado de salud.

“El objetivo de la reunión no era que mandara un mensaje a los gobernadores, sino que avanzáramos en la evaluación”, apuntó. “Yo lo he visto, no sé dónde no haya aparecido”, agregó. Públicamente, sólo indicó que “ya aparecerá, tengan paciencia”.

Cuando se le cuestionó si era necesario que AMLO hiciera acto de presencia, “para la tranquilidad del país”, el secretario reviró que “la tranquilidad está en el hecho que todos los mexicanos sabemos que resultó con el contagio del que se recupera y está aislado recuperándose”.