CIUDAD DE MÉXICO.–La semana pasada el periodista Rodolfo Montes acudió a la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador para denunciar amenazas por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) debido a su trabajo; este domingo un video difundido en redes sociales un hombre que asegura ser Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder de la organización criminal rechazó los señalamientos de intimidación contra el comunicador.

“Por este medio me dirijo hacia ustedes, todos los radiocomunicadores o periodistas. Yo no me meto con medios de comunicación, yo, Nemesio Oseguera Cervantes me deslindo de las amenazas que recibió el periodista”, dice un hombre con un pasamontañas.

“Al señor Rodolfo Montes le reitero que no tiene que cuidarse de mi cártel, al contrario le reitero mi amistad”, afirmó.

“Yo no estoy en contra de la libertad de expresión, al contrario, yo la apoyo, porque yo creo que la gente debe estar comunicada y saber qué está pasando a su alrededor. A mí no me debe nada el señor periodista Rodolfo Montes, en lo absoluto”.