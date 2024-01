‘Yo no soy ratero’... AMLO defiende reforma a Pensiones y arremete contra quienes lo acusan de querer robarse las afores

Consideró que se pueden obtener muchos ahorros, por ejemplo, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales que cuesta mil millones de pesos, ¿por qué no, estos mil millones de pesos que se vayan a las pensiones de los trabajadores?.

En su conferencia, fue más allá con ironía: “¿quieren saber para qué sirven estos organismos de transparencia? Relean el acuerdo de Coahuila”, dijo antes de soltar una carcajada.

Anunció que hoy sostendrá una reunión privada para avanzar en la elaboración de las iniciativas en la que participarán abogados, actuarios, entre otros, para hacer las corridas financieras correspondientes.

Cuestionó que algunos analistas plantearán que lo que pretende el gobierno es quedarse con el dinero de los ahorros de los trabajadores, “la verdad es que no se trata que sean desconocedores, no sepan o no imaginen. No, es que son muy reaccionarios, muy conservadores, es ir en contra de una política en la que ellos crearon para que los trabajadores reciban la mitad”.

El mandatario aprovechó la conferencia matutina de este miércoles 17 de enero para enviar un mensaje a sus detractores:

“Zafo, yo no soy ratero ni corrupto. Me están confundiendo con sus amigos o patrocinadores, yo no soy rata, no soy corrupto, somos distintos (...) estoy ansioso y me domina la ambición por el dinero. El dinero, mi Dios, es por lo que lucho, por el dinero y lo material. No lucho por ideales ni principios”, ironizó López Obrador.

LA REFORMA DE PENSIONES, SEGÚN AMLO

La intención es que al momento de retirarse, quienes estén inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) reciban una pensión del 100% del salario que tenían antes de jubilarse, pues actualmente la cantidad que perciben en algunos casos no supera ni el 50 por ciento, dijo el mandatario el pasado 7 de enero en la conmemoración del 117 aniversario de los Mártires de Río Blanco.

Con la reforma de Ernesto Zedillo, se estableció el requisito de las semanas cotizadas, la edad mínima para retirarse y que el ahorro sería a partir del aporte de los patrones y de los empleados. Con la contrarreforma que plantea AMLO, el gobierno destinaría recursos a los ahorros de los trabajadores para que crezca el monto que van a recibir una vez que se separen de su empleo.

“Para tranquilidad de empresarios y trabajadores, sobre todo de los empresarios, para que no los atemorice, el gobierno va a asumir una parte considerable de este desequilibrio”, explicó AMLO este lunes 15 de enero durante su conferencia matutina, aunque sin especificar qué porcentaje aportará la administración federal al ahorro del mexicano, pues esta cantidad todavía está analizándote junto con el tiempo que tomará implementar la medida y que el sistema funcione como tiene previsto.