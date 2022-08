No cabe duda que, en las tradiciones populares, lo importante no es saber qué significan o de dónde provienen, sino celebrarlas por todo lo alto y prologar el anticlímax tanto como sea posible, de preferencia al paroxismo. En honor a ello, hice mi entrada al taller –punto de reunión de la palomilla del barrio por antonomasia- con bombo y platillo, ergo, bajo el grito de batalla que me ha caracterizado ...