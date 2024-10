Al PAN se le olvidó ganar. Prefiere negociar sus derrotas

Pero hay un motivo más poderoso que los que compartió con quienes asistimos la noche de este jueves 24 a la reunión privada en casa de un empresario sampetrino, sin afinidad partidista que se le conozca. A saber:

Millones de mexicanos se desilusionaron ante el manoseo del pasado proceso eleccionario, por parte del nuevo INE de Guadalupe Taddei, descaradamente morenista, ella y su familia.

Consecuentemente, el reto de Adriana no solo es motivar a los panistas a votar el próximo 10 de noviembre, sino que, si gana la presidencia nacional del PAN, será convencer también al electorado de todos los partidos, con miras al 2027 y 2030.

En la reunión a la que me refiero había panistas de cepa, como Verónica Sada, José de Jesús Zapata, Fernando Elizondo, Raúl Monter, Tite González, el ex senador Víctor Fuentes, entre otros.

Pero también fueron convocados otros líderes que -sin ser panistas- influyen en la opinión de miles.

Entre lo que ahí se dijo, detona lo siguiente. ¿Arre? ¡Arre!

-El PAN busca en estos momentos, a nivel nacional, negociar con su aliado el PRI, más que ganar elecciones.

- Quienes lo dirigen en México y en la mayoría de los Estados, quieren mantener cerrado el padrón a las masas porque eso les conviene.

- El riesgo que ven es que, si lo abren, podrían ser cooptados, comprados o copados por el crimen organizado, como sucede ya con la feligresía de Morena y sus rémoras, el PT y el PVEM.

- Una de las soluciones al manejo sectario del PAN sería implantar las elecciones primarias, para filtrar todas las candidaturas bajo el sello ciudadano.

- Esta acción sería la palanca que les quitaría el control a las “santísimas trinidades” y otros grupos que mangonean sectariamente al nuevo PAN.

- La ventana en este sentido se abre desde hoy y hasta dentro de seis años.

- Antes de que aparecieran los grupos que controlan al PAN desde hace 30 años, los candidatos a puestos públicos eran designados por una élite de 350 notables.

- Eso podría sonar discriminatorio o elitista, pero mantenía firmes los ideales místicos del PAN.

- Al formarse los clanes regionales, los nuevos señores feudales mandaron al rancho de López Obrador la escencia del panismo.

- Los Marko Cortés y símiles que le reportan, no controlan a las masas de panistas. No les interesan.

- Su enfoque está en los líderes, a los cuales “a$eitan” sobradamente. En eso usan los millonarios presupuestos que reciben cada año del INE o más bien, de nuestros impuestos.

- Cualquier movimiento cívico ciudadano, rosa o de cualquier otro color, tiene más membresía que el PAN, pero los actuales dirigentes blanquiazules les niegan el acceso, porque eso les quitaría margen para negociar con el PRI derrotas a cambio de posiciones y las consecuentes prebendas.

- Por contradictorio que parezca, el PAN gana más perdiendo, que ganando elecciones.

- La vieja guardia, los santones, están totalmente superados por las “santísimas trinidades” y otras sectas.

- En el caso de NL, el nuevo presidente estatal fue candidato único.

- Fue postulado por los nuevos señores feudales y contó con la aprobación de la vieja guardia panista.

- Le dieron su visto bueno: Fernando Canales, Alejandra Sada, su marido Ricardo Margáin, Humberto Treviño Landois, Coco Coindreau y otros de esa rodada.

- En la reunión de anoche, el ex senador Víctor Fuentes -hoy en año sabático- le dijo a Adriana que admiraba su coraje, pero le dijo que ve su camino a la presidencia nacional, muy cuesta arriba.

Este viernes 25, Adriana ofrecerá una rueda de prensa en la sede del PAN-NL.

Cajón de Sartre:

- “La verdadera oposición está entre la ciudadanía. La gente no confía en los partidos políticos y después de las elecciones del pasado 2 de junio, menos. Morena no solo quiere gobernar seis años más. No quieren dejar el poder y ante eso, la oposición debe dejar de golpear, para proponer”, remata la Irreverente de mi Gaby.

- Mañana cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y recordándoles a mis queridos lectores, que hoy viernes 25 arranca la Serie Mundial soñada: Yankees de Nueva York contra Dodgers de Los Angeles.