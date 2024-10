“El amarillismo es un estilo de periodismo que se caracteriza por exagerar noticias, utilizar información falsa o con fuentes poco confiables, y destacar noticias de crímenes y catástrofes en las primeras páginas”.

Se da ahora, en las redes sociales y en los videos de internet. Te dicen que cualquier alimento te puede causar cáncer si lo combinas con otro. Te presentan cualquier investigación como algo aterrador.

Te anuncian una catástrofe como inevitable. Te informan de un descubrimiento que lo cambiará todo.

GATO POR LIEBRE

Presentan una declaración como escandalosa o blasfema. Algo sacro se exhibe como apostasía. Una hierba, una fruta o un medicamento es exhibido como panacea. Una frase es señalada como aplastante para una personalidad de alta popularidad. Un curso promete convertirte en superhéroe.

El amarillismo mediático está diseñado para atrapar a gente asustadiza, ignorante, insegura e impresionable. Busca aprovecharse del miedo para inventar fantasmas y amenazas sorprendentes. Lo observado se contamina con lo inventado, lo añadido, lo falsificado.

La inteligencia cae en estupidez perversa cuando quiere imitar a la inteligencia artificial, alterando la realidad y glorificando la calumnia.

ESPECTADORES SAGACES

El destinatario con colmillo, como venado ya lampareado no se expone al engaño o como pez ya antes pescado, no se traga ya carnada y anzuelo. Se fija a qué y a quiénes representa el emisor. Qué fuentes presenta, con qué hechos confirma sus dichos, cuál es el doble sentido y qué intenciones oculta. Supera así el receptor toda ingenuidad y agudiza su critica, cancelando la credulidad barata.

En tiempos de guerra o de elecciones, en conflictos de politiquería, ni siquiera pierde el receptor el tiempo en contemplar las escaramuzas de la retórica vacía y las engañosas parafernalias de las simulaciones.

El amarillismo mediático es enfermiza palidez de descomposiciones y desenfoques ideológicos, con disfraz filosófico. Va quedando obsoleto ese estilo de comunicación tergiversada. Es como, en ámbito político, poner en un país a un narco como responsable de la guerra contra el tráfico de lo mismo.

LAS CADENAS PERPETUAS

Toda la vida en la cárcel. Si alguien tiene más de cincuenta vueltas al sol, treinta y ocho años de condena puede equivaler a cadena perpetua.

Las sentencias van sumando años progresivamente para los encerramientos que privan de libertad.

Sin la exageración de la trasnochada “pena de muerte”, el solo no dejar salir, con o sin trabajo rehabilitador, con albergue y comida asegurada, es sanción que, por lo menos, impide al malhechor seguir reincidiendo y defiende a la sociedad de repetidas lastimaduras.

Después de la última rasurada, ya hay muchas barbas en remojo, ocupando lugar en la fila de los rasurables.

TÉ CON FE

-María, la Virgen, no es Dios, no se le adora, ni hace milagros ni nos da salvación.

Es cierto. No es Dios; pero a Dios nos conduce y nos acerca. No se le adora; pero nos enseña la adoración auténtica. No hace milagros; pero adelanta la hora de los milagros de su hijo en las bodas de Caná. No nos da salvación; pero nos dio al salvador.