Andrés Manuel, en su mañanera del pasado 11 de agosto, replicó a sus críticos por haberle señalado su marcado desdén por la aberrante muerte de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco: “No somos iguales a los demás (dijo). Tengo principios, tengo ideales. Soy un hombre de sentimientos. No me puedo burlar del dolor o la desgracia de los demás. ¡Nunca lo he hecho!” (11-08-2023).

El sentimiento: “Me da mucha tristeza porque están apoyando a mamás, papás que tienen niñas, niños con cáncer, pero están manteniendo esas organizaciones para que nosotros demos marcha atrás y volvamos al mismo sistema de compra de medicamentos a estos corruptos. Pues no, ya estamos comprando todos los medicamentos y no van a faltar para niñas, niños con cáncer; estamos trabajando en ese propósito” (La Jornada: 27-10-2021).

La realidad: “La incertidumbre por escasez de medicamentos, vacunas y tratamientos de diabetes, cáncer, postrasplantes e hipertensión, entre otras, marca el inicio de 2023 y se avizora la misma ruta en 2024, alertó el colectivo Cero Desabasto” (Financiero: 30-01-2023).

El sentimiento: En México “no hay masacres, no se ejecuta heridos, se respetan derechos humanos, no hay desaparecidos”, aseguró AMLO (Sin Reservas: 12-08-202).

La realidad: “El país registra hoy más de 110 mil víctimas de desaparición y a poco menos de un año de que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reportara 107 mil 201 desaparecidos en noviembre de 2022” (Desinformémonos:12-08-202).

El sentimiento: “No me reuniré, declaró AMLO, con los colectivos de búsqueda, porque detrás hay un propósito ‘manipulador’ y ‘politiquerías’” (Desinformémonos:12-08-202).

La realidad: “En México hay más de 100 grupos y colectivos que buscan en las entidades federativas, donde crearon redes y brigadas. Las principales artífices de los agrupamientos son las madres, hermanas y esposas” (Gaceta de la UNAM: 16-04-2023).

La realidad: La comisionada nacional de Búsqueda de Personas, Desaparecidas, Karla Quintana, renuncia a su cargo por presión de Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, para rasurar la cifra de desaparecidos en México” (Financiero: 24-08-2023).

La realidad: “Durante el primer semestre de 2023, México registró al menos 3 mil 285 crímenes de ‘extrema violencia’, con un promedio de 18 ‘atrocidades’ diarias y un acumulado de 226 masacres” (Causa en Común: 19-07-2023).

La realidad: De 2018 al 24 de mayo de 2023, México ha registrado un total de 156 mil 136 casos de homicidios. Son 91 homicidios por día (Marca: 25-05-2023).

La realidad: “Las violaciones de derechos humanos −incluyendo torturas, desapariciones forzadas, abusos contra migrantes, ejecuciones extrajudiciales, violencia de género y ataques contra periodistas independientes y defensores de derechos humanos− han continuado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien asumió la presidencia en diciembre de 2018. Estos hechos suelen quedar impunes. La implementación de las reformas legales aprobadas en 2017 y 2018 ha sido lenta y hasta el momento estas han sido ineficaces para combatir la tortura y la impunidad” (Human Rights Watch: 2022).

Tenemos suerte de tener en Andrés Manuel un presidente sensible, compasivo, empático y, sobre todo, aterrizado en las implicaciones éticas y políticas de su mandato.

¡Claro! Aunque la necia e impertinente realidad diga otra cosa.

Nota: El autor es director general del ICAI. Sus puntos de vista no representan los de la institución