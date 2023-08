‘Ana de las Tejas Verdes’: La palabra contra la soledad

Hay algo agradable en la lectura de “Ana de las Tejas Verdes” (en inglés “Anne of Green Gables”), la obra más popular de la escritora Lucy Maud Montgomery. Después de leer me puse a pensar qué era. Son muchas las virtudes del libro. Ana, la protagonista, es una niña huérfana de once años enviada por error a Marilla y Matthew Cuthbert, dos hermanos solteros y mayores. Los Cuthbert querían adoptar un chico para que les ayudara en la granja, pero llega una chica. Ana ha sufrido abandono y descuido. Tiene un encanto muy peculiar: lleva el don de la palabra. Pero esto resulta un problema, porque sabemos que, históricamente, no siempre es bien visto que las niñas hablen. Y Maud abre la discusión al escribir sobre una chica que dice lo que piensa, aunque sea incómodo o comprometedor, y defiende su postura a pesar de no tener posición social de prestigio. El libro se publicó en 1908. Fue un éxito rotundo. A más de un siglo de distancia, Ana mantiene su hechizo.

En la novela, los personajes no son gente adinerada o “importante”, tampoco nobles, ricos o de la realeza, sino personas comunes que deben enfrentar la vida con los recursos que tienen. Algo similar sucede en otros libros como “Mujercitas” de Louisa May Alcott. En ambos se habla de las fortalezas de las niñas y se muestra la cotidianidad del universo femenino como algo valioso y digno de contarse. También en estas obras se defiende la idea de la educación como vía de la libertad para las mujeres. Pero las novelas de “Ana”, a pesar de su triunfo editorial, no gozaron de buena fama en ciertos círculos intelectuales. Durante años se cuestionó su valor literario.