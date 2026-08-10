Ángel Aguirre: La nueva (y explosiva) caja china

La desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en Iguala ha sido abordada por los gobiernos de Enrique Peña Nieto , Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum con un enfoque político. Murillo Karam postergó la detención del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca –avalado por López Obrador–, con fines electorales, e ignoró la petición meses antes del entonces fiscal de Guerrero, Iñaki Blanco, de que lo procesaran por crímenes anteriores. AMLO nombró a Alejandro Encinas para esclarecer lo que había sucedido, y éste construyó la “verdad alterna”, culpando al Ejército, lo que le costó el cargo. López Obrador blindó al Ejército, protección que ha mantenido Sheinbaum.

Ángel Heladio Aguirre , exgobernador de Guerrero, es una pieza de sacrificio en el caso Ayotzinapa para desviar la atención de una exoneración vergonzosa –por ser absoluta– del Ejército en la desaparición de los 43 normalistas en 2014, cuyo valor probatorio le está costando mucho trabajo al Gobierno Federal. Lo detuvieron la semana pasada por presuntamente haber ordenado el ocultamiento de unas grabaciones aquella noche, sin que estas tengan peso alguno para resolver el crimen. Es una nueva jugarreta gubernamental del régimen de la 4T, que lleva ocho años tratando de combatir la versión del exprocurador Jesús Murillo Karam , llamada “la verdad histórica”.

Murillo Karam llegó a la conclusión de que los normalistas fueron detenidos por policías municipales y entregados a sicarios de Guerreros Unidos, quienes los mataron. Lo mismo dijo Encinas y lo mismo dirá la fiscal Ernestina Godoy. Lo que cambia en cada caso son los perfiles y la prominencia de los actores, donde cada quien pone el foco en unos y se lo quita a otros. Es lo que sucedió con Aguirre, cuya detención fue promovida desde Lomas de Sotelo como una caja china.

El objetivo es quitarse la presión de organizaciones internacionales tras la última recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), encabezada por Rosario Piedra, que responde a los intereses políticos del régimen. El dictamen concluyó que no existen elementos probatorios para atribuir responsabilidades a la Secretaría de la Defensa en la desaparición de los 43 normalistas. Encinas concluyó exactamente lo contrario y pidió cárcel para 17 militares, algunos todavía bajo proceso.

La acción de la Fiscalía General no llegará a ninguna verdad, con o sin calificativos, porque es una burda cortina de humo. Pretende llevarlo del ocultamiento de la evidencia a la colusión con el crimen organizado cuando era gobernador, con el testimonio de uno de los jefes de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, “El Sapo”, que presentó la semana pasada como uno de sus testigos cooperantes, y declaró que Aguirre había ignorado los señalamientos de que Abarca estaba ligado a Guerreros Unidos. Es una mentira. La vinculación de Abarca con la organización criminal era conocida en las estructuras de poder, así como que su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, era hermana de los fundadores de este grupo criminal.

Durante meses, antes del crimen contra los normalistas, se discutió en las mesas de seguridad de Guerrero encabezadas por el CISEN, actualmente Centro Nacional de Inteligencia, la red de protección institucional a ese grupo en Iguala, y se mencionaban los nombres de militares, policías federales, estatales y municipales involucrados. Nunca hizo nada el gobierno de Peña Nieto. Tampoco el Ejército ni la Policía Federal o el gobierno de Aguirre. Fueron omisos. Las minutas de esas reuniones desaparecieron hace 12 años.

Al elevar el horizonte con un nuevo implicado, la Fiscalía de Godoy abre nuevos canales de desagüe político. Aguirre llegó al PRD persuadido por Marcelo Ebrard, entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, y palomeado para la gubernatura por el entonces secretario general del partido, López Obrador. Al asumir la gubernatura, y durante el episodio criminal de la desaparición de los normalistas, el delegado estatal de la Policía Federal era Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad Pública, y el jefe de la Zona Naval era el almirante Rafael Ojeda, secretario de la Marina durante el gobierno anterior, involucrado en la corrupción de mandos navales en el contrabando de combustible. La autora intelectual de “la verdad histórica”, Marina Benítez, que era el brazo fuerte de Murillo Karam, entró a Morena, y hoy es diputada federal.

La detención de Aguirre se originó en la denuncia de otra testigo cooperante, Lambertina Galeana, presidenta del Poder Judicial de Guerrero en ese momento, detenida el año pasado por haber ordenado borrar la grabación del Palacio de Justicia de Iguala que registró lo que ocurrió en el Puente del Chipote, donde uno de los autobuses en el que viajaban entre 15 y 20 normalistas fue interceptado por policías municipales. Galeana ha dado varias versiones sobre el porqué lo hizo, pero la Fiscalía la está utilizando para imputar a Aguirre.