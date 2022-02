Extraño es este mundo en el que vivimos. Cada día es posible enterarnos de un suceso sorprendente o curioso. Hace unas semanas, por ejemplo, leí que en 1911 Vincenzo Peruggia, un ultranacionalista italiano que vivía en París, decidió que la “Mona Lisa”, la obra maestra de Leonardo da Vinci, debía retornar a su país de origen. Entonces le apostó a un amigo suyo que ingresaría al museo de Louvre y que, sin que nadie se diera cuenta, se robaría tal lienzo. Para ello fue un día al palacio parisino y, esperando un descuido de los guardias, tomó la pintura y la escondió bajo su chamarra.

El paradero de la famosa obra se desconocía hasta que, dos años después, un anticuario florentino recibió una carta de Peruggia en la cual le ofrecía el cuadro. El anticuario informó a la policía y el ultranacionalista italiano fue rápidamente detenido. El lienzo apareció milagrosamente intacto tras haber permanecido esos dos años escondido bajo el colchón de Peruggia en una fonda de París. Algunos afirman que durante ese periodo la sonrisa de la Gioconda fue más pronunciada que nunca debido a que compartía el lecho con aquel italiano, sin embargo, ese hecho no ha podido confirmarse todavía.

Otro caso que no dejó de llamarme la atención fue el de Arthur Best, un anciano británico que hace 20 años apostó que llegaría a cumplir 100 años de edad. Desde ese momento las apuestas comenzaron a hacerse en toda Inglaterra. Con una proporción de 66 a 1, los tahúres británicos estaban convencidos de que Arthur haría una visita definitiva al panteón antes de llegar al siglo de vida. Sin embargo, no contaban con la astucia de aquel longevo ser, quien inmediatamente dejó de fumar y agregaba a su dieta nocturna unas cuantas gotitas de whisky con fines meramente terapéuticos.

Hace una década, y ante la furia de los apostadores, Arthur cumplió 100 años y entre los regalos que obtuvo estuvieron un telegrama de felicitación de la Reina Isabel II y el monto de la apuesta: 7 mil 370 libras esterlinas.

Y hablando de apuestas, sé que en Saltillo hay gente muy aficionada a este maldito vicio. Por tal motivo, quiero aprovechar la ocasión para retarlos.

A mí me encantan los juegos de azar, y suelo apostar cada vez que estoy seguro de ganar. Una vez, por ejemplo, aposté que en nuestra ciudad llovería cuando menos una vez al año y, por fortuna, las nubes pasajeras del inmenso cielo descargaron sus exiguas lágrimas en Saltillo en más de una ocasión, ganándome así una entrada al cine. En otra oportunidad aposté que el supuesto “nuevo PRI” seguiría siendo el mismo de siempre y no fallé, pues a los pocos meses nos enteramos que las corruptelas de siempre se seguían cometiendo en ese partido supuestamente renovado.

Atención apostadores, pues estoy dispuesto a poner en juego todo mi capital. Apuesto a quien quiera que Morena no repetirá su triunfo electoral de 2018. La manera de dilapidar la esperanza de millones depositada en ellos, asegurará que el entusiasmo que antes despertaba el Presidente se convertirá ahora en desilusión conforme pasen los meses. La falta de resultados y la división generada entre el pueblo de México, tarde o temprano le saldrá muy cara a López Obrador y a su partido. Y todavía estoy dispuesto a hacer otra apuesta más riesgosa: AMLO será el primer expresidente en ser procesado penalmente por malversación de recursos públicos y abuso de poder.

Apuesto también a que Manolo Jiménez Salinas será el próximo gobernador de los coahuilenses. El exalcalde saltillense cuenta con muchas aptitudes indispensables para todo aquel que aspire a tal cargo: es carismático, tiene recursos para gastar en publicidad, y es un amigo incondicional de Miguel Ángel Riquelme, quien no dudará en apoyarlo con tal de que Coahuila sea el único bastión del PRI a nivel nacional.

Para quien quiera otro desafío, apuesto a que Morena hará el ridículo en las próximas elecciones en Coahuila. Los líos internos, la mala administración Lopezobradorista y la falta de resultados de la mal llamada cuarta transformación harán que muy pocos opten por el partido guinda.

Esas son mis apuestas. Quien quiera arriesgar su dinero, estoy a sus órdenes.

aquientrenosvanguardia@gmail.com