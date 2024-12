Azules, naranjas, tonos que reconfortan y tonos que recuerdan. “Pero ¡pinta tu casa de algo alegre!”

Hace unos años me uniformé de gris. Los colores significan ciertas cosas para cada uno de nosotros. Y se le asigna un color a cada año. El 2024 tuvo, como color asignado, Peach Fuzz, un tono melocotón que, según, inspira a tocar. El 2025 trae el Pantone Mocha Mousse, tono marrón suave que se caracteriza por la calidez sensorial y reconfortante. No sé cómo comenzó esta costumbre de darle a cada año un color, cosa de mercadotecnia ciertamente, pero a la vez algo que nos recuerda que los colores influyen en nosotros. Me veo y me siento bien de negro y hoy tengo una sudadera que es reminiscente de 2024, coral, más fuerte y brillante que Peach Fuzz. Es un color cálido que dudo pasaría desapercibido en cualquier lugar.

El año que me uniformé de gris cerró con una declaración que reflejaba ese momento de mi vida. No hallaba mi color. Aún sabiendo lo bien que me veo de negro, no me lo ponía. La búsqueda del color propio es un trabajo que vale la pena. Los colores nos hablan de pensamientos, actitudes, sentimientos, valores. Neutros, brillantes, pálidos, tonos frescos o cálidos. ¿Alguna vez has notado que hay colores que te atraen y te repelan? ¿Has notado que esos colores cambian a través de tu vida? ¿Has reflexionado lo que eso puede decir de ti y de tus etapas de vida?

Después del gris me di cuenta de que quería azul. No cualquier azul, azul eléctrico, fuerte. Sigo buscando azules. Tonos de aqua, azul real, azul de aire y azul de agua. Son azules distintos y su energía fluye de diferentes maneras. Me gustan los azules, los naranjas, los verdes. Estoy un tanto cansada de los cafés y grises. Una persona importante me dice con frecuencia que debo pintar mi casa, pero de algo alegre. Le he enviado colores y usualmente me dice, “Algo más alegre.” Entonces parte de mi trabajo hoy, cerrando este año para incursionar en otro, es entender lo que “alegre” significa. ¿Qué es alegre para quienes entienden la alegría? Luego lo traduciré en algo que tiene significado para mí. Procesos...y colores. Hoy tengo una sudadera coral que me presenta una oportunidad de sentir algo. Poco a poco sabré de qué se trata.