Bang Bang, historias de Vaqueros, narices y una grabadora en el desierto

Piedras Negras Coahuila, 1991. Una actriz encuentra una grabadora vieja envuelta en papel con la leyenda: “información peligrosa, quémese después de escucharse”.

Cenital, luz lateral neutra, la grabación comienza así...

Nadia Carreón se vuelve cuántica en el escenario, y es que su propuesta apunta hacia las posibilidades de salirnos de lo convencional, con esta pieza metateatral que nos permite adentrarnos en una historia basada en hechos reales en nuestro estado. ¿Qué es realidad y que es ficción? ¿Es acaso que sin saberlo vivimos en una cotidianidad metateatral?, no lo sé, yo solamente hago las luces. Por azares del destino,su dramaturgo e iluminador Alán Carreón, se encuentra por el momento fuera de nuestro desierto, y eso me dio la oportunidad de subirme al barco vaquero, (en lugar de pirata) lo cual agradezco profundamente, pues el anuncio que solicitaba iluminador, decía que no necesitaba 70 años de experiencia, lo cual fué un gran alivio para mi alma.

La experiencia de sumergirme en esta pieza es intensamente nutritiva como creadora, puedo decir que mi recomendación es ver la pieza varias veces, me da esa sensación que se tiene cuando lees un libro la primera vez, la segunda entiendes otras cosas, la tercera dices: wow ahora entiendo esto o aquello. Y es que sin duda alguna la compañía de los Inútiles son creativos altamente inmersos en los procesos y en los detalles, que a primera vista podrían parecer imperceptibles, pero que nos generan una experiencia inmersiva que hasta después haremos consciente.

¿Quiénes son Los Inútiles? Pues es una compañía de teatro cuyos miembros son seres interculturales, interdisciplinarios e interestelares a mi parecer. Y lo más importante: ¿por qué se llaman así?

“Primero queremos hacer un deslinde: no nos llamamos así porque seamos dandys. No pensamos, como Kant, que el arte debe ser solo una forma bella, ni moral ni racional. Para nosotros, el arte sirve, piensa y cambia a la sociedad. Pero para eso, debe salirse del cauce productivo e irreflexivo que gobierna nuestros decadentes atardeceres. Lo inútil lo consigue bastante rápido. Uno no se pone a pensar en cómo funciona su riñón hasta que éste se ha vuelto una masa olorosa e inservible. ¿Cómo no vas a pensar en cambiar tu vida si tienes un riñón inútil? El teatro se nos descubre como otra forma de pensar y de relacionarse, pero, sobre todo, de cambiar. Nosotros creemos en un teatro inútil que nos cambie y cambie a los que tienen la ternura suficiente como para entrar en nuestras inútiles y-reales ficciones.Para nosotros lo inútil es el lugar del cambio.”

Por si quieren conocerlos se pueden echar una vuelta a su IG @los_inutiles_mx

Regresando a la pieza, entre tantos saltos cuánticos, una frase que con la que me he quedado flipando en colores (como dirían los amigos del otro lado del charco), es sin duda alguna:

“El Karma es nuestra estructura mental”.

Bang bang, directo a mi cerebro como una bala de revólver que se queda girando en la reflexión de la frase. Las revelaciones del desierto, siempre son las más místicas, las que no se ven a simple vista, ni de día, pues la vida del desierto empieza por las noches cuando salen las estrellas y se ha marchado el incandescente sol, entonces las vidas emergen de la capa que les cubre con arena, gobernadora, tierra y plantas ancestrales.

A veces queremos reír, otras llorar y muchas más nos sentimos confundidos, esta pieza sin duda alguna atraviesa todos los rangos emocionales del ser humano, puede ser que por eso, mi consejo es verla varias veces, para apreciar todo lo que le compone, lo humano, lo astral, lo metateatral, y sobre todo el magistral trabajo que hace Nadia Carreón al encarnar una pieza, dónde se desdobla de forma cuántica.

Cabe mencionar que “Quémese después de Escucharse” forma parte de los proyectos beneficiados por la convocatoria PECDA Coahuila 2023, una colaboración entre la Secretaría de Cultura de Coahuila y la Secretaría de Cultura Federal.

