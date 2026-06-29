Block de Notas (104): Los hechos está contra Morena, no el periodismo libre

Me han llegado buenos y hartos comentarios sobre los temas aquí tratados y, en general, sobre el trabajo periodístico de esta casa editora en estos días de tormenta. Es decir, un buen político de oposición (¿existe la oposición?, ¿en contra de quién?, ¿de su esposa? ¡Puf!, en fin), al coincidir en un merendero local, me espetó lo siguiente: “Oiga, maestro, ya sé que usted siempre está en contra de todos y de todo, pero hoy VANGUARDIA está más rudo que nunca, incluyendo la crítica al partido en el poder, Morena, y a la Presidenta. ¿Por qué?, ¿hay algún motivo en especial?”. Buena pregunta, la cual respondí en un segundo: “Mire, señor, el diario donde escribo no está en contra de nadie en particular. No tiene enemigos personales. Está a favor de la libertad. Los hechos están a la vista de los ciudadanos y los hechos, lo tangible, está en contra del partido en el gobierno y, claro, en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum. Mi político, los hechos están en contra de ellos, no el periodismo libre y combativo de VANGUARDIA”.

Los hechos, no la percepción que podemos tener de ellos. Un matiz de la “verdadera verdad”, de eso llamado verdad. Lea usted lo siguiente: días negros, semanas negras se abaten sobre nuestro abnegado país. Son las horas más bajas que se han sentido sobre México en los últimos lustros (sexenios completos). No fue en cualquier foro similar, sino en la reunión de los dueños y galácticos de la Tierra, el grupo G7. Ahí, Mr. Donald Trump dijo para el mundo: “Los cárteles de la droga están controlando totalmente México. Ni siquiera está cerca de ser una situación distinta... Claudia Sheinbaum es muy buena mujer... pero está muy asustada...”. Mientras los de Morena se entregan en Estados Unidos para ser juzgados por su relación maligna con los criminales, aquí entre nosotros, el “Cowboy Urbano”, Manolo Jiménez Salinas, apareció en noticias internacionales, al sostener una tremenda reunión de trabajo con el embajador de Estados Unidos en nuestro país, Ronald Johnson. ¿Le pidieron su visa y sus documentos para dicha reunión de alto protocolo? Insisto en lo siguiente, que para mí es sentido común y nunca falla: Internet miente, mata y causa estupidez. Casi retraso mental. Había tres formas de pelear en las elecciones del 7 de junio, donde Manolo Jiménez, Javier Díaz y Gabriel Elizondo masacraron a Morena 16 a 0. Tres formas de conducirse: el mundo virtual donde Alejandra Salazar, el señor Hurtado (iba bien el chavo, en fin) y demás candidatos similares construyeron y creyeron en sus miles de seguidores y votantes. Su mentira se la tragaron ellos. Nadie más. La otra forma de ganar y operar era la seriedad de los medios de comunicación (prensa, radio y televisión), donde de verdad se firma una nota, va el nombre de uno de por medio y donde los ciudadanos pensantes e informados se forjan una opinión. La tercera forma de ganar fue la siguiente: tocar casa por casa, exponer las ideas y plataformas por las cuales cada candidato buscaba el voto ciudadano; gastar suela y saliva, pues. Así ganó el PRI. ESQUINA-BAJAN Nota 1: Lo repito, voy invicto: al momento de redactar estas notas, no he visto completo ningún juego del inefable soccer de eso llamado Mundialito. He estado merendando en restaurantes donde tienen día y noche la televisión prendida y, de reojo, he mirado acciones, goles, sanciones, así como a la multitud de aficionados en frenesí casi religioso; en éxtasis, pues. Nota 2: Insisto, a mí “ni fu ni fa” semejante deporte patético. No me entretiene en lo más mínimo. Y hay muchas, hartas aristas, las cuales se desprenden de estos días en los cuales la gente se entrega a dicho deporte y todos, absolutamente todos, se creen especialistas. De hecho, como siempre, he cargado en mi maleta con un pequeño globo terráqueo de plástico. Lo hago girar en algunos merenderos y le pido a la gente que lo detenga cuando quiera y me señale con el dedo dónde están países que participan en el soccer, como Túnez, Curazao, Senegal o Cabo Verde.

Nota 3: Me han mirado con ojos de pistola. Lo mejor que he hecho, antes de que me golpeen, pues es salirme de esos lugares donde todos son especialistas en soccer. En breve: el soccer es un distractor de lo rudo y vital, no sólo para México, sino para el mundo. La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) ha dicho a la letra en estos días ya desbocados de Mundialito: el alojamiento y las ventas de alimentos y bebidas por el soccer están muy por debajo de lo esperado. De hecho y de espanto, el 56 por ciento de los restaurantes reportan ventas menores, mientras sólo el 16 por ciento afirma tener ventas normales o similares a las de días anteriores. Nota 4: ¿Lo nota? A nadie importa el Mundialito... pero sí es un gran distractor de lo siguiente: no hay clases ni trabajo; durante mayo la actividad económica en todo el país se paralizó o, de plano, disminuyó en algunos estados de la República. Datos los cuales acaba de soltar el Inegi. De preocuparse, sin duda. Nota 5: No hay rumbo en el país, sólo distractores. La Presidenta de la Ciudad de México (Claudia Sheinbaum) es una mujer acotada (la CNTE la tiene encerrada en Palacio Nacional y le exige millones para liberarla) y “asustada” (frase literal de Donald Trump) por los cárteles del narcotráfico. LETRAS MINÚSCULAS El soccer es una frivolidad tan seria que da miedo por las masas de palurdos e iletrados, las cuales se creen todo: una gigantesca distracción. México va a perder y ahí viene la violencia desbocada...

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