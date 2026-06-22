Block de notas (103): Patético Mundialito

Ases. Puros ases en una mesa de un merendero local. Usted lo sabe, vivo solo. Cuando no vienen mis sobrinas y sobrinos a merendar y platicar, por lo general estoy a gusto con mis fantasmas. Mi güera Jazmín, pues en lo suyo, en Monterrey. Por lo anterior, salgo a merendar una vez al día a cualquier lugar. Es necesario ver seres humanos. En cierto día enderecé mis pasos a un restaurante cercano. Era una mesa de ases: el académico Rodolfo Gutiérrez (“Roffy” Gutiérrez), José Vega y el especialista en medios y columnista Héctor Reyes, todos bajo el átomo cohesionador: ni más ni menos, el académico y exrector de la UAdeC, don Jesús Ochoa.

De nuevo, honor obliga: gracias de corazón, palabra y pensamiento por hacer suyas estas notas a vuelo de pájaro. El éxito de estos ensayos (ja, ¡qué pretencioso!) es suyo, no mío. No quiero convencer a nadie con mis ideas. ¿Son buenas? Hágalas suyas. ¿Son basura? Deséchelas como bagazo y al cesto. Sin ningún problema.

Me senté un rato en su tabla a compartir charla y chocar una copa de tinto. ¿Lo nota? Esta mesa de ases lo mismo puede desestabilizar a un gobierno o poner rector. Donde sea, un gusto platicar y aprender con estos académicos. Sobra decirlo, tratamos de arreglar el mundo; nos faltó un poco de tiempo para ello, pero ya coincidiremos de nuevo.

Voy invicto: no he visto al día de hoy ningún juego del Mundialito. Patético Mundialito de eso llamado soccer. Y como siempre, mi tirada de naipes se ha cumplido. En ocasión anterior le conté lo siguiente: el soccer es factor de violencia social y familiar.

¿Qué es ese deporte llamado soccer en nuestros países bárbaros? Y en todo el mundo, pues es un método de control social para las masas de palurdos e iletrados. Se lo dije con tiempo: en Monterrey, lo declaró en su momento Aldo Fasci, exsecretario de Seguridad Pública: “El problema, lo que nos preocupa mucho después del clásico, porque ya lo de antes y durante está muy ensayado por todos los policías... (alguien va a perder y) es cuando más sube la violencia familiar”.

Sí, es el drama patético de ver jugar a Tigres vs. Rayados. Un drama infantil, pusilánime, sin inteligencia... pero que provoca violencia familiar. Pues bien, a reserva de presentarle aquí un amplio ensayo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acaba de lanzar un reporte de infarto: la violencia familiar y contra las mujeres aumenta más del 30 por ciento durante la temporada de mundiales de soccer. Perdonadme, pero se lo dije: el soccer es un deporte de macacos.

Como era de esperarse, mis ideas sobre ese deporte pedestre y propio de micos, no de gente pensante, han caído mal. No quiero complacer a nadie. No quiero implantar mis ideas. Pero hay algo sencillo, insisto: el soccer no me gusta y no se me da. Jamás. Desde chavo, pues. ¿Lo jugué? Claro, en la secundaria y en la preparatoria. Como Dios manda.

La tierra es redonda. Y tan es así que el balón de fútbol también lo es y, con sus giros desbocados en un partido fundamental –como hoy en la copa del Mundialito–, hace vibrar la piel y el esqueleto de los aficionados que contemplan el último giro antes de que entre en las redes de las porterías de los equipos en juego.

ESQUINA-BAJAN

Nota 1: México contra Sudáfrica. México contra... Es la primera ronda de partidos donde nuestro país se jugará su boleto para seguir compitiendo, o bien, como siempre, embolsarse las derrotas a cuestas y con el llanto compartido de los millones de mexicanos que, abnegados, volverán a espetar: ahora sí, para la próxima, se armará un buen equipo.

Nota 2: Pero atención, aficionados y lectores todos. Pocos reparan en un hombre que guarda en su soledad la virtud y su condena en el campo de batalla. Me refiero al cancerbero, al arquero; el portero es un solitario. Para usar un verso de Joaquín Sabina, el guardameta está solo en sus tres palos, como el “poeta en un aeropuerto”. Gordo o musculoso, temerario o reservado, ágil o retraído, el arquero guarda en su soledad su estigma y su heroísmo. Por eso, cuando fui joven, elegí estar como portero.