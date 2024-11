Block de notas (34): El Sol de la Melancolía

Donald Trump no tiene nada que perder. Es millonario y va a ser presidente de Estados Unidos por segunda vez. Puede y va a hacer lo que quiera. Así se perfila su mandato. Y la broma, el chascarrillo, se perfila de nueva cuenta para cumplirse: si a Estados Unidos le da gripe, a México le da pulmonía. Así va a pasar y cualquier declaración, frase o palabra salida de su boca va a causar trastornos monumentales.

Ha declarado que cuando asuma la Presidencia, el próximo 20 de enero, declarará emergencia nacional para poder usar a su ejército y así hacer la deportación de migrantes ilegales en su territorio, es decir, la deportación masiva más grande de la historia y de la humanidad. Esto será un caos gigantesco con visos de crisis total.

“...se agita el lodo en la ciudad podrida”, reza un verso puntual de Charles Baudelaire en su mítico poemario, “Las Flores del Mal”. En otro poema se deletrea lo siguiente: “...persigo en vano al dios que se retira”. Y lea usted un verso más: “Es un negro horizonte el mundo sin sentido”. ¡Caray! Por eso, una y otra vez le repito en todos los espacio editoriales a mi mano lo mismo de siempre: los poetas son santos y traen la verdad en su palabra. Máxime como éste, uno de los más altos y malditos, el gran Charles Baudelaire (1821-1867), el cual murió en condiciones miserables, luego de estar atado al potro de las adicciones y, claro, de renegar siempre de Dios. Ese ser inasible al cual usted y yo tenemos años explorándolo.

Tres ideas tremendas de un gran puñado que podemos recorrer en los versos de Baudelaire. A saber y las repetimos: las ciudades nacieron y están podridas, Dios jamás se deja alcanzar y, la tercera, el mundo como lo es hoy, no tiene sentido. A la crisis y guerra por el agua, hoy se suman las caravanas de migrantes, no sólo en México, sino en el mundo por diversos motivos: guerras, hambrunas, plagas y, un factor brutal hoy en día, la violencia. En México, con Claudia Sheinbaum , ya con huellas visibles, harto visibles de ser un narcoestado.

De manera comunitaria, lo estamos viendo, no hay valores de solidaridad compartida, ni mucho menos un plan de comuna para salir adelante. Eso está lejos del pálido alfabeto de todo mundo, luego de la pandemia letal y de los últimos acontecimientos de las guerras fratricidas en el mundo.

Nota uno: Días duros. Con pandemia y sin ella, siempre ha habido días duros. Pero, con la pandemia, esto se volvió peor de duro y, acaso, irreparable. Se acercan los días de lo que en la antigüedad (hace dos años) llamábamos la bonanza de diciembre y fin de año, con su aguinaldo, el cual nos quemaba las manos. Aunque bueno, luego llega en enero la austeridad, la precariedad y muchas de las veces la necesidad. No en todos, pero sí en millones de familias mexicanas a las cuales no les alcanza (no nos alcanza) el salario mínimo para subsistir.

Nota dos: El problema de México y de muchas naciones siempre ha sido la pobreza. Mientras unos pocos tienen mucho; millones no tienen acceso a lo básico. Ni un mendrugo de pan en ocasiones. Dice Lucas: “Más cuando hagas banquete, llama a los pobres...” (Lc. 14:13). Pocos lo hacen. Trump, lejos de tratar de arreglar el problema legal de los millones de migrantes que huyen de México y Latinoamérica por la pobreza de sus países, los va a detener y deportar.

ESQUINA-BAJAN

Nota tres: Me siguen llegando comentarios de todos los temas aquí perfilados. De todo. Las diversas sagas, las cuales usted ha hecho suyas, dan motivo de comentario y polémica. Así debe de ser por los motivos candentes que nos agobian. Siguen los suicidios en la región sureste, la escala muy alta para el promedio nacional. ¿Qué hemos hecho para merecer esto? Pues nada. O todo. Sencillamente, tal vez, nuestra carga de empatía y solidaridad para ayudar el prójimo.

Nota cuatro: El problema de este emperrado mal es ubicuo. Un profeta bíblico, Habacuc , textual dice: “¿por qué guarda silencio Dios mientras los malvados prosperan?”. Ya luego Dios horada “con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros...” (Habacuc 2:14). Ignoro si para usted Donald Trump sea un héroe o un malvado, pero él va a gobernar y va a prosperar. ¿Y los pobres? Pues agobiados en su cabeza, en su razón, son horadados por todo tipo de problemas y agobios y... van y se cuelgan.

Nota cinco: el lunes 18 de noviembre, mientras se desataban las compras y consumismo despiadado en México, lo que ya no es noticia en la entidad: dos colgados, dos suicidios por problemas económicos. Un hombre de 54 años, Juan Manuel Díaz, se suicidó en la Zona Centro; fue encontrado por su hijo. Un joven de apenas 23 años, se colgó en las ramas de un árbol. Así anda nuestra salud mental en Coahuila. Lo peor en el calendario: se avecina la temporada de gastos, regalos y consumismo, lo cual provoca no pocas veces eso llamado depresión. El atormentado de Gérard de Nerval escribió: “Yo soy el tenebroso –el viudo– el desconsolado/ el príncipe de Aquitania de la torre abolida,/murió mi sola estrella –mi laúd constelado/ ostenta el negro Sol de la Melancolía...”.

LETRAS MINÚSCULAS

Los días lerdos y grises de diciembre son este Sol de Melancolía. Prepárese...