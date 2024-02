Bob Marley, Jennifer López y ‘Lo Nuestro’

Febrero vino a dar sorpresas en relación a la música y el cine puesto que contrario a lo que se esperaba, películas de gran producción como “Argylle” o “Madame Web” fueron rebasadas por Bob Marley.

Esto porque la biopic del rey del reggae “Bob Marley: La Leyenda”, del director afro latino Reinaldo Marcus Green, y que le da seguimiento a la vida del mencionado autor de clásicos como “One Love” (el título original de la película) o “no Woman, No Cry”, entre otros, resultó ser uno de los más grandes éxitos taquilleros en lo que va del año, rebasando incluso películas de alto perfil como las mencionadas que tenían en apariencia estrellas de mayor atractivo como Henry Cavill (“El Hombre de Acero”; “The Witcher”) o Daota Johnson (“50 Sombras de Grey”), pero los grandes públicos se decidieron mejor por el personaje interpretado por el prácticamente desconocido actor Kinglsey Ben-Adir (“Peaky Blinders”; “High Fidelity”).

Tal parece que el haber terminado el 2023 con los éxitos taquilleros de los conciertos para la pantalla grande de las giras de la actuales reinas del pop, Taylor Swift y Beyoncé, “dejaron la mesa puesta” para la llegada de estas nuevas propuestas cinematográficos con bases musicales, y en lo que el resto de la semana dieron de qué hablar precisamente Beyoncé con su exitosa incursión en la música country y las noticias de nuevas biopics ahora de cada uno de los integrantes de “el cuarteto de Liverpool”, Los Beatles, con siete películas que dirigirá el ganador del oscar Sam Mendes (“Belleza Americana”) el streaming vio por su cuenta el no menos revolucionario estreno de un largometraje musical de Jennifer López como apoyo de su más reciente producción musical, “This si Me ... Now” por Prime Video.

Estrenado a nivel mundial el pasado viernes a través de la mencionada plataforma, “This is Me ... Now” está muy lejano a largometrajes musicales vanguardistas como el que protagonizó el “Rey del Pop”, Michael Jackson, , “Moonwalker”de 1988, donde daba respuesta a través de memorables videos como el de “Leave Me Alone” al acecho de los medios a su vida personal, a pesar de la presencia de su esposo Ben Affleck o amigos como la ganadora del Oscar Jane Fonda (con quien protagonizó la comedia “Si te casas, te mato”), entre otros más, es una historia que únicamente los fanáticos de hueso colorado de la actriz y cantante disfrutarán puesto que es una historia soporífera donde hace un recuento de sus amores en medio de una sesión con un psiquiatra interpretado por el rapero Fat Joe, ¿quieren más?

Mucho mejor resultó, hasta eso, la entrega de Premios “Lo Nuestro” el jueves 22, que incluyó presencias como la del ya abuelo Ricardo Montaner interpretando su éxito “Tan enamorados”, de 1988, que cantó en la primera edición de estos premios que recordaron además a Celia Cruz a un año del centenario de su natalicio y reconocieron trayectorias de Olga Tañón y Ana Bárbara, entre otras.

