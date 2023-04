Iniciaron campañas políticas para renovar la gubernatura de Coahuila y el Congreso local. Aunque siempre se repite el mismo estribillo machacón, hoy al parecer sí es verdad: se juega el destino de Coahuila. Hay un factor el cual en las anteriores elecciones no estaba en el tablero del ajedrez político nacional: Andrés Manuel López Obrador y su partido único, el cual sirve a sus fines, Morena. En manos de Morena, el estado de Coahuila puede irse al carajo. Los ejemplos de los vecinos son de espanto: Zacatecas, Tamaulipas y San Luis Potosí. Nuevo León con su gobernador virtual, Samuel García, y un incapaz infante, Luis Donaldo Colosio Jr., navegan con buena suerte (Tesla, quien será un duro dolor de cabeza en poco tiempo), pero la realidad les gana: hartos asesinatos, suicidios, ajusticiamientos y nada, nada de agua en las presas y menos en las llaves de los abnegados neoleoneses.

Iniciaron campañas para renovar la gubernatura de Coahuila y el Congreso. Y no, no hay novedad en el frente de batalla. No hay ideas, datos, planes a futuro y, mucho menos, compromisos serios y tangibles. Una vez más todo está hecho sobre las rodillas y sin capacidad para mejorar. Justo días antes de iniciar campaña, el INE de Guadalupe Taddei Zavala ordenó retirar un promocional de Armando Guadiana Tijerina (Morena). Dicho spot vulnera la libertad de expresión y puede ser catalogado como calumnia. Una de las frases de Guadiana en el comercial censurado es: “los que se han enriquecido y robado el dinero del pueblo por muchos años”.

Años y años en la farándula política no hicieron madurar a “DJ Bigotes”, quien tiene un sólo problema en su vida: gastar su dinero. ¿Por qué no decir nombres y señalar, sí, a esos, los culpables de la docena trágica y perdida en Coahuila? En fin. Desarticulados y como siempre con pugnas internas, Morena y su candidato no deben darse por muertos. Su tapete de votos es ingente y el clientelismo que ha aceitado AMLO (más con las masas de sureños ahora “nacionalizados” norteños) son un voto seguro, cautivo y dócil por la ignorancia de la cual hacen gala.

Lo dijo el nicaragüense, el esteta Rubén Darío: “Ser sincero es ser potente”. Y a toda potencia marcha el candidato del PRI, Acción Nacional y PRD: Manolo Jiménez Salinas. “El Cowboy Urbano” ni se cansa ni se calla. Menos se cae. En un viejo libro de filosofía, pero tan actual y valioso como cuando fue publicado por primera vez (1934), el pensador Samuel Ramos (“El Perfil de Hombre y la Cultura en México”), en un capítulo harto esclarecedor, habla de “la pasión”. Pero ojo, diserta sobre ello, y no duda en hablar de dicha pasión de los mexicanos como un acicate, sí, pero también en tono peyorativo. En un párrafo demoledor pontifica: “El prestigio adquirido por la pasión me hace dudar de su sinceridad en ciertos casos que parecen consistir en el gesto y en el ademán, sin su correspondiente contenido”.

Y profundidad y contenido es de lo cual ha hecho gala Manolo Jiménez en los primeros días de la campaña. El candidato de la “Alianza Ciudadana por la Seguridad”, en su inicio de campaña el día 2 de abril, dijo en su discurso inaugural: “Vamos con todo en unidad, estamos seguros que vamos a ganar, pero sin bajar la guardia, sin confiarnos, vamos por nuestra gente”.

ESQUINA-BAJAN

Así inician: Grupo Reforma en su primera encuesta electoral da 46 por ciento como atributo de tener más capacidad de gobernar a Manolo Jiménez sobre su más cercano competidor, Armando Guadiana con un 26 por ciento. Esta casa editora, VANGUARDIA, y De las Heras Demotecnia hicieron lo propio en una encuesta de opinión con miras a clarificar las tendencias de inicio de las campañas electorales. Los resultados son los siguientes: Manolo Jiménez Salinas tiene una intención de voto del 49 por ciento. Con un lejano 31 por ciento (18 por ciento puntos de distancia) se ubica Armando Guadiana de Morena.

Y el prietito en el arroz es Sóstenes Mejía Berdeja, quien dejó las filas de Morena (es un decir) y se fue por las siglas del inexistente Partido del Trabajo (PT). En la noche del sábado e inicio del día domingo, convocó a un mitin proselitista en la Plaza de Armas de Saltillo. Desgraciadamente, aquello fue un fracaso, como lo ha sido hasta el momento su campaña política. Un perro atropellado o un gato encimado en un árbol del cual no puede bajar convocan más mirones que sus actos y palabras. VANGUARDIA y De las Heras Demotecnia le da una intención del voto del 12 por ciento. Grupo Reforma lo ubica con un lejano 13 por ciento, igual.

Y resulta curioso, por así decirlo, que poco o nada queda de aquel funcionario aplicado e inteligente que conocí en su momento cuando éste servía en las filas de Raúl Sifuentes. A Sóstenes Mejía lo engulló la retórica trasnochada de AMLO y, como fiel discípulo que es, sus claques acusan a varios compañeros de medios de comunicación de ser espías e infiltrados... ¡en eventos públicos! Es decir, sí, es aquello del régimen de la delación cubana: te delato para salvar mi pellejo y mis prebendas. Es el caso de dos viejos conocidos, uno “asesor” y el otro político, que cambian de candidato o partido como cambian de “ideas”: Pedro Fuentes y Miguel Ángel Wheelock. Una lástima que Sóstenes les haya lavado su cerebro.

LETRAS MINÚSCULAS

Falta tiempo, pero la fotografía de inicio y el liderazgo del “Cowboy Urbano” es inalcanzable. La batalla será por el Congreso...