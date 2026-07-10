Carne. (De la de comer)

De pronto sucedió un milagro. Empezó a haber una súbita demanda de carne. Lo mismo de Saltillo que de Torreón, Acuña, Monclova y Piedras Negras llegaban pedidos de ingentes cantidades. Por toneladas se vendían tibones, arracheras, costillas, agujas, ribayes y sirlones. Nadie se explicaba la causa de aquel cambio en el mercado. A los más expertos ganaderos se les interrogaba. ¿Por qué aquella bonanza inesperada? ¿Por qué de pronto parecía que todos los coahuilenses estaban convertidos en insaciables carnívoros?

Hace algunos años, la ganadería coahuilense pasó por una grave crisis. Los ganaderos ya no ganaban nada: ahora eran perdederos, si cabe la palabra. Tenían ganado; las reses se veían gordas y lucientes; pero los gringos cerraron la frontera y no había mercado nacional para los animales. Los criadores de ganado estaban desolados; miraban ya el espectro de la ruina.

Eso de la mercadotecnia es ardua ciencia. Los consumidores son más difíciles de entender que los filósofos. Tomemos como ejemplo el de los fabricantes de cremas bronceadoras. De repente, en los años cuarenta del pasado siglo, sus ventas subieron por las nubes. Si antes vendían un pomo de crema, ahora vendían dos o tres. Productores y vendedores estaban estupefactos. ¿Por qué se estaba vendiendo tanta crema? Respuesta: se habían puesto de moda los bikinis. La superficie descubierta del cuerpo femenino era ahora mayor y, por lo tanto, las mujeres necesitaban más crema.

Otro ejemplo. Hace años los elaboradores de la cerveza Corona se sorprendieron al advertir un inexplicable aumento de sus ventas en Estados Unidos. De la noche a la mañana sus exportaciones a ese país crecieron en forma espectacular. ¿Por qué los americanos estaban comprando tanta cerveza de esa marca? El producto era el mismo; el envase no había cambiado; ninguna campaña de publicidad se había hecho. Pero la cerveza Corona fue de pronto la cerveza extranjera de más venta en el país del norte.

Fue un historiador, no un economista ni un genio de la mercadotecnia, quien dio con la causa. Resulta que hacía 20 o 30 años los estudiantes norteamericanos que iban a las playas o sitios de recreo mexicanos durante el spring break, o vacaciones de primavera, compraban todos la cerveza Corona, por ser la más barata. Creció esa generación, y aquellos estudiantes se volvieron los florecientes yuppies, jóvenes ejecutivos de fortuna. Por nostalgia volvieron a comprar aquella cerveza mexicana que les traía gratos recuerdos de la juventud. Ellos la pusieron de moda entre la gente adinerada. Detalle adicional: cuando los señores de la Corona advirtieron que subían sus ventas en Estados Unidos, empezaron a enviar la cerveza en botellas nuevecitas, relucientes y en cajas lujosas. Las protestas no se hicieron esperar: los compradores querían su cerveza en las mismas botellas desgastadas que habían conocido, con la etiqueta impresa casi borrada por el uso, en cajas de madera rota y deslucida. Para satisfacer esa demanda, los productores tuvieron que mandar hacer botellas nuevas artificialmente envejecidas y cajas con apariencia también de ser antiguas.