Cartografías de un Cuerpo Migrante (1)

La fenomenología me permitió entender la libertad de sabernos luz que dialoga en el espacio-tiempo. Así surge este manifiesto migrante que busca hacer honor a mis ancestros:

Migrar es un acto de fe, es un salto al vacío para preservar la vida, como esa pequeña espora que vuela en el viento para replicarla y conectarla por debajo de la tierra como micelio.

Migrar es un ensayo constante para improvisar a las circunstancias que se presentan día a día, quien migra pone el cuerpo y nuestrxs cuerpxs son la migración de los ancestros. Hay que confiar en la verdad de este cuerpo, pues solo podemos ser camino y la vida es la experiencia de regreso a casa.

Me sigo moviendo, eternamente me sigo moviendo desde la primera potencia que me engendró, no sé cuántas generaciones atrás. La vida que poseo en el presente proviene de muchos otros cuerpxs que siguieron un impulso de movimiento geográfico, mental, físico, emocional.