Durazo y Villarreal, investigados

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James
por James
CARTONES / 3 junio 2026
    Durazo y Villarreal, investigados
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De acuerdo con el diario estadounidense Los Angeles Times, el gobierno de Estados Unidos revocó las visas de los gobernadores Alfonso Durazo (Sonora) y Américo Villarreal Anaya (Tamaulipas), ambos del partido Morena, debido a investigaciones en su contra por presuntos nexos con el crimen organizado.

Ambos mandatarios negaron el retiro de visas y los señalamientos. En el caso de Durazo, lo calificó de “infamia” y una nota “sin fuentes” ni sustento. Mientras que Villarreal dijo que la información es falsa, grave y carente de evidencias.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/eu-investiga-a-alfonso-durazo-y-americo-villarreal-por-presuntos-vinculos-con-el-crimen-organizado-FA21124991
https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/cual-es-el-interes-claudia-sheinbaum-cuestiona-reportaje-de-los-angeles-times-sobre-durazo-y-americo-villarreal-DA21127004
https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/son-falsas-las-acusaciones-contra-americo-villarreal-gobierno-de-tamaulipas-responde-que-si-tiene-visa-vigente-AA21126464
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