Durazo y Villarreal, investigados

De acuerdo con el diario estadounidense Los Angeles Times, el gobierno de Estados Unidos revocó las visas de los gobernadores Alfonso Durazo (Sonora) y Américo Villarreal Anaya (Tamaulipas), ambos del partido Morena, debido a investigaciones en su contra por presuntos nexos con el crimen organizado.

Ambos mandatarios negaron el retiro de visas y los señalamientos. En el caso de Durazo, lo calificó de “infamia” y una nota “sin fuentes” ni sustento. Mientras que Villarreal dijo que la información es falsa, grave y carente de evidencias.