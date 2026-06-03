¿Cuál es el interés?... Claudia Sheinbaum cuestiona reportaje de Los Ángeles Times sobre Durazo y Américo Villarreal

Durante la Mañanera del Pueblo , la mandataria fue consultada sobre los reportes periodísticos que señalan que los gobernadores Alfonso Durazo Montaño y Américo Villarreal Anaya estarían bajo investigación por parte del gobierno de Estados Unidos. Ante ello, Sheinbaum expresó dudas sobre la intención detrás de estas publicaciones.

La polémica generada por las versiones que apuntan a supuestas investigaciones de autoridades estadounidenses contra los gobernadores de Sonora y Tamaulipas llegó hasta Palacio Nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre el tema y cuestionó la difusión de información que, hasta el momento, no ha sido acompañada por pruebas públicas o resoluciones oficiales.

La presidenta sostuvo que cualquier acusación relacionada con servidores públicos debe sustentarse en evidencias verificables y no únicamente en versiones filtradas o información atribuida a fuentes anónimas. Sus declaraciones se producen en medio de una creciente discusión política sobre el alcance y el impacto de los señalamientos difundidos en medios internacionales.

“¿CUÁL ES LA INTENCIÓN DE HACERLO PÚBLICO?”

Uno de los momentos más relevantes de su intervención ocurrió cuando Sheinbaum cuestionó directamente el propósito de difundir versiones relacionadas con presuntas revocaciones de visas e investigaciones en territorio estadounidense.

“¿Cuál es la intención de hacerlo público?”, preguntó la titular del Ejecutivo federal durante su conferencia matutina.

La mandataria sugirió que la difusión de este tipo de información podría responder a intereses políticos o estrategias orientadas a generar desgaste público antes de que exista alguna resolución formal por parte de las autoridades competentes.

“¿Cuál es el interés, cuál?, tenemos todo el derecho, al menos, a la duda”, expresó Sheinbaum al referirse a las versiones que han circulado en los últimos días.

EL ORIGEN DE LA CONTROVERSIA

La discusión comenzó después de la publicación de una investigación elaborada por Los Ángeles Times en colaboración con Puente News Collaborative, en la que se menciona que autoridades estadounidenses presuntamente habrían abierto investigaciones relacionadas con diversos actores políticos mexicanos.

Dentro de ese reportaje aparecen los nombres de Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, y Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas. Según la publicación, ambos estarían bajo observación de agencias estadounidenses por presuntos vínculos con actividades ilícitas.

Sin embargo, hasta ahora ninguna dependencia oficial de Estados Unidos ha difundido documentos públicos, acusaciones formales o comunicados institucionales que confirmen de manera abierta la existencia de procedimientos judiciales o investigaciones criminales contra los mandatarios estatales.

LOS GOBIERNOS ESTATALES TAMBIÉN RECHAZARON LAS VERSIONES

Tanto el Gobierno de Sonora como el de Tamaulipas reaccionaron rápidamente tras la difusión del reportaje.

En el caso de Sonora, la administración estatal aseguró que el gobernador Alfonso Durazo mantiene vigente su visa estadounidense y que no ha recibido ninguna notificación oficial relacionada con investigaciones por parte de autoridades de Estados Unidos.

Por su parte, el Gobierno de Tamaulipas calificó las acusaciones como falsas y señaló que los señalamientos carecen de pruebas que respalden las afirmaciones difundidas por el medio estadounidense. Asimismo, Américo Villarreal ha rechazado públicamente cualquier vínculo con actividades ilícitas.

EL DEBATE SOBRE LAS ACUSACIONES SIN RESOLUCIONES OFICIALES

Las declaraciones de Sheinbaum reabren una discusión frecuente en el ámbito político: el impacto que pueden tener las filtraciones y los reportes periodísticos cuando aún no existen procedimientos judiciales concluidos o acusaciones públicas formalmente presentadas.

Para algunos analistas, la publicación de investigaciones periodísticas permite exponer posibles irregularidades que merecen seguimiento. Para otros, la difusión de señalamientos sin documentos oficiales puede generar percepciones negativas antes de que existan elementos concluyentes.

En ese contexto, la presidenta insistió en que toda acusación debe acompañarse de pruebas verificables y que corresponde a las autoridades competentes determinar responsabilidades cuando existan elementos suficientes para hacerlo.

Mientras tanto, la controversia continúa ocupando espacio en la agenda pública, alimentada por las reacciones de los gobiernos involucrados y por las interrogantes que han surgido alrededor del origen y alcance de las versiones difundidas.