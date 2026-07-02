Coahuila: Negocian Miguel Riquelme y Shamir Fernández regreso de morenista al PRI

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Opinión
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    Coahuila: Negocian Miguel Riquelme y Shamir Fernández regreso de morenista al PRI

La intención de Riquelme es rearmar el equipo que le dio fama política y fortuna económica y, entre sus principales objetivos, dicen que se encuentra Shamir

Anda fuerte el run run de que el alcalde interino de Torreón iniciará, apenas asuma el cargo, una campaña de operación cicatriz con todos los políticos a los que persiguió y dañó.

La intención de Miguel Riquelme es rearmar el equipo que le dio fama política y fortuna económica y, entre sus principales objetivos, dicen que se encuentra Shamir Fernández.

https://vanguardia.com.mx/opinion/riquelme-y-el-peligroso-lugar-donde-fuiste-feliz-BL21805217

El hoy representante morenista y el ex gobernador coahuilteco tienen larga historia, pero MARS lo descuidó, lo maltrató y éste decidió emigrar a Morena, donde no le ha ido tan mal.

Pily de Aguinaga, su esposa, es legisladora electa por Morena y él es un fuerte aspirante de la Cuarta Transformación a la alcaldía de la perla lagunera.

Por esa razón, Miguel, a través de terceros, ya estableció contacto con el morenista para reunirse, charlar, limar asperezas y, si es posible, que su ex protegido regrese al PRI.

Fernández Hernández no es de los que les apura eso de la lealtad y las convicciones, así es que dicen que si Riquelme Solís le llega al precio, puede que lo convenza, y de pilón Pily brinca al PRI.

De ser así, no les extrañe ver hoy a Shamir en la asunción de Miguel a la alcaldía torreonense.

REGRESO SIN GLORIA

Hoy es un día importante para la comarca lagunera, pues el senador Miguel Ángel Riquelme asume el gobierno municipal de Torreón.

“Haiga sido como haiga sido”, diría el clásico, el ex gobernador está de nuevo en las canchas laguneras, con nuevos ímpetus, aunque con más edad y con agudos achaques de salud.

La clase política comarcana estará pendiente hoy de las presencias y ausencias, de los saludos y los gestos y hasta del acomodo de las sillas principales.

¿Asistirán Rubén Moreira y Carolina Viggiano? Después de todo, Miguel fue quien felizmente los presentó en el Congreso de la Unión.

¿Estará presente la señora Selina Bremer? Es posible que sí, pues la viuda del alcalde Román Cepeda se mantendrá en el DIF municipal para beneplácito y alivio de su hijo Neto.

¿Pepe Ganem y Xavier Herrera regresarán al primer plano municipal?

¿Han visto en la ciudadanía y empresariado torreonense expresiones de alegría y de confianza por el regreso de Riquelme?

Sin duda, son preguntas para joder al vecino... lagunero.

UNA CARNITA ASADA

El diputado local por Morena, Alberto Hurtado, anunció ayer en redes sociales que iniciará una gira de agradecimiento por Saltillo, tras perder la elección a diputados locales el pasado 7 de junio.

El legislador de la 4T señaló que los votos obtenidos son un aliciente en su carrera política y por eso vale la pena recorrer los distintos sectores capitalinos para realizar una carnita asada.

Alberto informó que retomará el Mercadito con venta de huevo a bajo precio y además retomará el programa de bacheo en calles y avenidas de Saltillo.

Algo trama y dicen que puede ser llegar a la dirigencia estatal de Morena...

PANTALLAZOS

El Ayuntamiento de Ramos Arizpe anunció la instalación de una pantalla gigante en la Alameda local para que la ciudadanía asista a ver el partido dominical de México contra Inglaterra.

La invitación es para el próximo domingo a las cinco de la tarde, en un espacio preparado para albergar a miles de asistentes, sin problemas de seguridad y un ambiente familiar.

Además, habrá rifas, concursos, obsequios de balones, botanas y refrescos gratis para los aficionados al futbol que asistan.

Los mal pensados rumoran que le quieren quitar público a la pantalla gigante de la diputada local Edna Dávalos que, con gran éxito, instaló en la plaza Pistaches, de la colonia Manantiales.

¿Será?

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