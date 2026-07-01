Riquelme y el peligroso lugar donde fuiste feliz

Pero Miguel Riquelme , posiblemente no lo ha leído, y regresa a la añorada alcaldía de Torreón que alguna vez gobernó y que le sirvió de catapulta a la gubernatura de Coahuila.

Donde fuiste feliz no debieras volver jamás; el tiempo habrá hecho sus destrozos, levantando su muro fronterizo contra el que la ilusión chocará estupefacta, recomienda un poema de Félix Grande.

Si la felicidad te la dio una mujer, ahora habrá envejecido u olvidado. Si una taberna fue, habrá cambiado de clientes y tu rincón se habrá ocupado con intrusos fantasmagóricos, reza el poema.

Por fortuna para Miguel, la mujer ni envejeció ni olvidó. Y seguramente lo acompañará en esta nueva aventura, y en la taberna, jure usted, que se encontrará con los mismos asistentes.

Riquelme trae una enorme losa encima, pues los ciudadanos comunes no lo aceptan, aunque la clase política lagunera –melosa y acomodaticia– parece hoy que lo adora.

Es harto conocido que varios integrantes de su círculo de colaboradores cercanos gozan de mala fama, por avorazados y prepotentes, pero si logra controlarlos, le puede ir bien.

Miguel no regresa por ninguna revancha; vuelve revalorizado por un gobernador que entiende las circunstancias y le brinda la confianza y el apoyo total.

Ojalá no desperdicie la oportunidad.

ZIPIZAPE LEGISLATIVO

El diputado local por el PT, Antonio Flores, acorraló y secuestró ayer el Congreso local, en su afán de hacer valer un amparo federal que le devuelve su asiento en el Palacio Legislativo.

Carlos Robles Loustaunau y la legisladora Marimar Treviño fueron acorralados por Tony para que le regresarán la curul y ambos se vieron algo tibios y temerosos.

En el plano mediático y de escándalo, la Floriza demostró que es algo que dominan, pues su turba de simpatizantes atemorizó a los legisladores presentes en la sesión que mejor se retiraron.

Hasta el diputado suplente, Fernando Rodríguez, famoso por sus desplantes, gritos y bravuconadas, se vio pálido, estupefacto, y con un gran temor a confrontarse con Tony.

Urge un bombero, un buen apaga lumbres, pues los Flores se alimentan de fuego...

NOBLEZA OBLIGA

El estudio del inglés en las escuelas primarias y secundarias de Coahuila no se puede entender sin la visión y contribución de la maestra, Elsa Patricia Jiménez Flores.

Programa estatal de inglés en preescolar y primarias, programa de inglés en educación superior y el programa de profesionalización para maestros de inglés, son algunos de sus proyectos exitosos.

Jiménez Flores fue la impulsora en el gobierno de Rogelio Montemayor de la educación de inglés, ya que la industria regional y estatal requería formar alumnos bilingües.

La maestra Elsa Patricia Jiménez Flores ha impulsado este importante programa de manera permanente, a lo largo ya de cinco gobernadores y 12 secretarios de educación.

Se dice fácil, pero hay que reconocer su esfuerzo y dedicación.