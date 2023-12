Coahuila y los primeros 100 días del gobierno de Manolo Jiménez

De entonces para acá, aún cuando las condiciones distan mucho de ser las mismas, todos los gobiernos estadounidenses -y de muchas otras partes del mundo- han emulado la estrategia de Roosevelt diseñando un programa especial para sus primeros 100 días.

El de Manolo Jiménez Salinas, que arrancó el viernes pasado, no será la excepción y en línea con la idea anunció ayer las acciones prioritarias que su administración desarrollará de aquí al 10 de marzo del año próximo.

Obras de infraestructura, seguridad, educación, desarrollo social, desarrollo económico, agua, inclusión, salud, cultura, trabajo y fortalecimiento del núcleo familiar son los temas prioritarios incluidos en la hoja de ruta inaugural de la nueva administración estatal.

La realización de estas acciones, según se informó, implicará la inversión de mil millones de pesos con los cuales se financiarán obras de infraestructura, la adquisición de equipamiento de seguridad y acciones de carácter social.

Destaca en el conjunto de propuestas iniciales el empuje anunciado para fortalecer la promoción económica de la entidad, para lo cual se plantea instalar oficinas para dicho propósito en Estados Unidos, Francia y China.

“Vamos a echar a jalar la oficina de Austin, Texas, una oficina de operación económica... es una representación no política, no social, es una representación económica que 24/7 va a andar picando piedra no solamente en Texas, sino en todo EU para jalar más inversión con este fenómeno del nearshoring”, dijo ayer el titular del Ejecutivo estatal.

Como todo proyecto para los primeros 100 días, el del actual gobierno estatal busca generar un impacto relevante en la dinámica social de la entidad. Valdrá la pena que las acciones proyectadas estén vinculadas a indicadores específicos de forma que, al final del período de arranque, no solamente tengamos el recuento de lo hecho, sino que sea posible medir su efectividad.

La evaluación de las acciones desde esta perspectiva, además de proporcionar una idea clara de la eficacia en la ejecución de proyectos evidencia la realización de un diagnóstico previo adecuado, a partir del cual se enfoquen los recursos de forma estratégica.