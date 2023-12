Anuncia Manolo inversión de 1,000 mdp en plan para sus primeros 100 días de gobierno

El programa “100 Días Pa’ delante a Pasos de Gigante” contará con una inversión de mil millones de pesos en las diferentes regiones del estado, informó el gobernador Manolo Jiménez, en acciones de infraestructura carretera, seguridad pública, educación y desarrollo social, entre otras acciones, para posicionar a Coahuila como una potencia económica e industrial, lo que incluye su promoción con oficinas de representación en París y en China.

Además, se promoverán sus ventajas competitivas en Texas y en el resto de Estados Unidos, y en la Ciudad de México también habrá una oficina de representación económica para atraer inversiones de grandes empresas nacionales, informó el mandatario estatal.

TE PUEDE INTERESAR: Inicia Manolo Jiménez recorrido por las 5 regiones de Coahuila

Detalló que en la Ciudad de México se encuentran los corporativos de las 10 empresas exportadoras más fuertes del país, cinco de la cuales operan en Coahuila, lo que representa una gran área de oportunidad para promover a la entidad.

“También vamos a echar a jalar la oficina de Austin, Texas, una oficina de operación económica, no va a costar mucho dinero, hay que hacer más con menos, es una representación no política, no social, es una representación económica que 24/7 va a andar picando piedra no solamente en Texas, sino en todo EU para jalar más inversión con este fenómeno del nearshoring”.

En el 2024 quedarán abiertas también las oficinas de promoción económica en China y en Europa. China, porque este país tiene a México como una opción muy importante para relocalizar sus empresas, explicó.

“De entrada, en estos primeros 100 días se van a invertir mil millones de pesos en diferentes acciones en los cinco ejes rectores de la administración”, informó el mandatario estatal.

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Informó que para Saltillo y la Región Sureste destaca la ampliación de la carretera a Derramadero, donde todos los días van y vienen 17 mil trabajadores de Saltillo, Ramos y Arteaga, para trabajar en las empresas instaladas ahí y prácticamente se va a convertir en un bulevar.

En esta capital, se conectará al bulevar Nazario S. Ortiz Garza con el bulevar de la colonia Saltillo 2000, para darle mejor conectividad al poniente y norte de la ciudad, lo que reducirá el tráfico vial sobre el periférico LEA.

Los temas prioritarios son obras de infraestructura, seguridad, educación, desarrollo social, desarrollo económico, agua, inclusión, salud, cultura, trabajo y fortalecimiento del núcleo familiar.

“En seguridad y orden vamos a iniciar cuarteles para la Policía Estatal y otros para el Ejército Mexicano: en Arteaga (Huachichil), Progreso, Hidalgo, Torreón (Cañón de Jimulco), Candela, Villa Unión, Juárez, Allende y Saltillo. Unos los vamos a iniciar de cero y a otros les vamos a invertir recursos para poderlos terminar, esto ayudará a blindar más las regiones del estado, algunas entradas colindantes con otros estados en un trabajo coordinado con el Ejército Mexicano”.