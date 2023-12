¿Cómo nos fue al público? Altas y bajas en series y telenovelas del 2023

Hoy termina el 2023, y con él un año en el cual hubo de todo como en botica tanto en series como en telenovelas, desde grandes inicios y finales lo mismo que estrepitosos fracasos.

Para muestra basta un botón ... o varios, y fue en el mes de enero cuando HBO Max se anotó uno de los primeros grandes éxitos del año con el inicio de la primera temporada de la adaptación del videojuego “The Last of Us”, serial que bajo las órdenes de Neil Druckmann y Craig Mazin todavía no cumplía un mes de transmisiones a inicios del mes de febrero era un fenómeno de audiencia tal que cedió incluso al Super Tazón para no dañar los compromisos publicitarios de marcas comprometidas con el evento; consolidó a un actor en ascenso como el chileno Pedro Pascal, y haciendo mancuerna con la casi debutante joven actriz Bella Ramsey son dos de las cartas fuertes para la muy cercana entrega de los Emmys a lo mejor en televisión norteamericana del 2023 entre las 25 nominaciones que tienen.

Hablando de los premios Emmy que por las huelgas primero de guionistas y después de actores se pospusieron de su fecha tradicional del mes de septiembre al ya muy próximo domingo 15 de enero, otra apuesta fuerte de HBO Max es la temporada final de uno de sus grandes éxitos de los últimos años, “Succession”, cuyo estreno la pasada primavera causó su respectivo culto de seguidores desde sus primeros capítulos donde se dio la intempestiva (aunque esperada desde su título) muerte del patriarca interpretado por el primer actor Brian Cox, quien por lo mismo rivaliza en su nominación al Mejor Actor con cuando menos a quienes interpretaban a dos de sus hijos varones Jeremy Strong y Kieran Culkin.

Sin embargo, no todo para HBO Max fue miel sobre hojuelas ya que fue precisamente la serie que sustituyó a “Succession” el verano pasado que fue “The Idol”, con todo y que tuvo como protagonista a la sensación musical que es The Weeknd y a la hija de Johnny Depp Lily-Rose Depp “tronó como ejote” prácticamente desde su inicio y quizás solo por no dejar peor parados a todos los involucrados se esperaron hasta la transmisión del último capítulo para anunciar que definitivamente no habría una segunda temporada.

Y mientras Netflix, Prime, VIX y la extinta Star Plus parecieran competir entre sí por ofrecer todo tipo de nuevas telenovelas en formato de series en sus plataformas, si bien nos ofrecieron algunas buenas excepciones como la adaptación mexicana de la argentina “Las viudas de los jueves” gracias a la mano de un buen creativo como Humberto Hinojosa (“Luis Miguel-La serie”), de Netflix u “Horario Estelar”, de Star Plus, que nos recordó la añorada etapa de las buenas producciones de Epigmenio Ibarra para TV Azteca en los 90, nos recordaron como comentamos aquí con respecto a “Senda Prohibida”, de VIX, que para bien o para mal si de telenovelas hablamos Televisa- Univisión mantiene la batuta en producciones.

Así, en estos mismos espacios aplaudimos en su momento los estrenos de la telenovela vespertina “Eternamente amándonos”, de Silvia Cano, que nos demostró que se pueden producir historias aunque sean adaptaciones extranjeras que den un protagónico digno a primeras actrices de la tercera edad como sucedió con Diana Bracho, o historias ORIGINALES extraídas de la realidad como la quinta y una de las mejores entregas de la saga de “Vencer ... “ de Rossy Ocampo, “Vencer la culpa”, que desafió temas tabú como los feminicidios, transfobia y homofobia latentes en el México de hoy en la sororidad de sus protagonistas femeninas contrastando con mugreros como “Ellas soy yo” o “El Maleficio”. ¡Feliz 2024!

