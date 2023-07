¡Con permiso, abran paso! A pesar de estar en la tercera edad, tengo éxitos que conquistar y estoy lista para entrarle a los procesos

Vi una playera con la frase: Todos quieren participar en el éxito, pero nadie quiere participar en el proceso. ¿La frase se refiere a un éxito y proceso personal, que quien no hace el proceso no llega a su propio éxito, o se refiere a que tendría yo que participar en el proceso de otro para participar en el éxito del otro, o a las dos cosas?

¡Ya no me suelten sola los domingos en la tarde, me provoca mucho trabajo filosófico!

En procesos tengo mucha experiencia. He hecho las cosas a mi manera y tanto logrado el éxito como fracasado miserablemente. He dado consejos que han servido a beneficio de los procesos y otros que han resultado de poca utilidad. A veces me he dado cuenta de que no importa el proceso, aquello que se buscaba era un éxito o un fracaso inevitable.

También confieso que he apoyado muchos procesos y no tenido ningún beneficio en los éxitos. No suelo esperar méritos, pero tampoco ser excluida de la celebración. Nos ha pasado a todos, ¿no? Igualmente apena demasiado reconocimiento. Y no porque no es lindo, es fantástico, sino porque en demasía quita el mérito y desvía la atención de quien realmente obtuvo el éxito.