Criadas, jardineros y “The Last of Us”

Entre los grandes regresos de series de esta semana estuvo el de la temporada final, tras dos años y medio de espera, de la serie “El cuento de la criada” a Paramount Plus.

La serie basada en la novela distópica de la autora norteamericana Margaret Atwood protagonizada por Elisabeth Moss no podía haber regresado en un mejor momento y no por nada a un día de su estreno en los Estados Unidos a mediados de semana ya estaba en primer lugar de sintonía y es que tristemente la historia sobre una mujer, June Osbourne (Moss) que por el solo hecho de poder embarazarse es obligada a ser concubina para dar a luz a una pareja para tener hijos en un país totalitario en el que se ha convertido Estados Unidos porque con las medidas antidemocráticas que se han estado imponiendo en el vecino país del norte desde la llegada de Donald Trump cualquier parecido no es gratuito.

Yéndonos más a una ficción hispana, manteniendo merecidamente el primer sitio de visionado la serie inglesa “Adolescencia”, la actriz mexicana Cecilia Suárez regresa a Netflix luego de su paso como musa de su compatriota Manolo Caro en una propuesta muy aceptable dentro del género del drama y el thriller con el estreno el viernes pasado de “El Jardinero” donde interpreta a la madre controladora de Elmer (Álvaro Rico, de “Élite”), un joven encargado del vivero familiar que por una lesión física de niño fue manipulado por su progenitora desde muy joven para llegar a “hacer encargos” como asesino por contrato ... hasta que llega el amor a su vida y complica los planes de la madre para los dos.

Para terminar, y luego de los fines de temporada de series tanto de ficción (“Coyotl”) como documental (“Culiacanazo”), esta noche de domingo y luego del final que rompió récords de audiencia para Max de la tercera temporada de “The White Lotus” llega en su lugar la no menos esperada segunda temporada de otra historia que se sitúa dentro de un ambiente distópico, pero no tan oscuro por basarse en un popular videojuego como lo es “The Last of Us”, la cual trae de vuelta a sus dos protagonistas interpretados por el chileno Pedro Pascal y Bella Ramsey algunos años después del final de la primera etapa tratando de sobrevivir a zombies generados a partir de una pandemia y con mayores retos por venir.

