Cuando la fe se convierte en poder, no hay límites

Se trata de una obra teatral que versa -buena palabra es esta- sobre Marcial Maciel y la pederastia clerical denunciada en 1997 por ex Legionarios de Cristo, la organización fundada por ese sacerdote que nació en Cotija, Michoacán, y murió el 30 de enero de 2008 en Naples, una de las comunidades más acaudaladas de Estados Unidos, en Florida.

- Nadie estaba enterado en Monterrey de lo que había ocurrido, hasta que supieron de lo que dijo Benedicto.

- Quienes leían esas tres paginitas quedaban indignados y asqueados por la historia.

- En 2020, durante la pandemia presenté ese bosquejo de monólogo en un taller de escritores y una compañera, Vicky de la Piedra, me animó a desarrollarlo y así lo hice.

- Durante cuatro años he estado en contacto con Jason Berry, el periodista que publicó la denuncia de los 8 ex Legionarios de Cristo.

- Con el Dr. José Barba y con José Antonio Pérez Olvera, 2 de los únicos 3 que aún viven de esos legionarios que fueron abusados.

- También he estado en contacto con Paul Lennon, ex sacerdote de la Legión, que escribió el libro “Padre Nuestro que estás en la cama”.

- Con Elena Sada, ex consagrada que escribió el libro “Ave Negra” y con Cristina Sada Salinas, activista y fundadora de la organización SPES VIVA, cuyo fin es apoyar a víctimas de abuso sexual, principalmente por parte de clérigos”.

- ¿Por qué te interesaste en el tema?

- “Desde que supe de los abusos de Maciel en el periódico The Hartford Courant y otros medios que entrevistaron a los 8 ex legionarios que denunciaron los hechos ante el Vaticano y lejos de ser atendidos, fueron ignorados y denostados.

- Sentí una gran indignación, sobre todo al ver cómo defendían a Maciel sus seguidores, la autoridad católica e incluso muchos empresarios.

- Pocas cosas me han indignado tanto como los abusos de Maciel”.

- ¿Cuál es tu opinión de la Iglesia Católica?

- “Está en crisis. La pederastia clerical y su ocultamiento han provocado gran parte de esa crisis.

- Quienes somos católicos creemos en una iglesia de Jesucristo, más no aceptamos la obsesión que tienen algunos sacerdotes por el dominio y el poder.

- Las cosas han estado cambiando para bien con el Papa Francisco y puede ser que cambien aún más. Ojalá así sea”.

En boca de su protagonista -Daniel Alcántara- Maciel dice durante la obra:

- Los formadores de los seminarios que me expulsaron, tenían celos de que yo quisiera formar una congregación.

- Por eso me echaron, diciendo de mí, mentiras, difamándome. Tenía 18 años y dos años después fundé la Legión.

- Las acusaciones de mi alcoholismo, drogadicción, perversion sexual y homosexualidad, son falsedades, calumnias.

- Querían destruirme, como hoy lo siguen deseando muchos más.

- En eso radica mi grandeza. Mío es el poder y la gloria de Dios.

- Joseph Ratzinger, Benedicto, ¡Maldito seas!

- Ah, cómo competías contra mí. Solo porque Juan Pablo me tenía en mejor estima que a ti.

- Y tuviste que lidiar con los que no aceptaban que los sacerdotes, los representantes de Dios en la Tierra, pudiéramos lidiar del placer angelical.

- No preferías que pecáramos con las prostitutas ¿verdad?

- Tú me querías juzgar, pero no te atreves.

- Me entenderías si pudieras ver a las madres de esos niños creyendo en mí y ansiosos por entregarme a sus amores, tiernos de edad, viniendo a mi lecho de gozo, solo para mí, sintiéndose orgullosos.

- Porque ese dolor de la separación, para el niño es temporal y necesario para vivir en el Reino, el Reino de Cristo, mi Reino. Todo un imperio con miles de súbditos.

- Tú no sabes de las profundidades del placer doloroso que mi vida en Cristo ha sido, gracias a estas criaturas tiernas y puras que Dios me manda a través de sus progenitoras”.

- Sigo siendo santo y casto ante millones de ojos, incluyendo a los querubines que me brindan placer y me ven como a su padre.

- Guardan el voto de silencio de nuestra congregación. La promesa privada de no criticar a sus superiores.

- Yo merezco ser declarado Santo Universal. Ellos me darán la razón, porque Dios está de mi lado.

De pronto, una voz en Off de mujer joven, retumba en el escenario:

- “Maciel, eres un ser diabólico; no solo eres un violador de inocentes, también eres un vil estafador y aprovechado de las viudas, como mi madre.

- Con engaños y poniendo siempre el nombre de Dios por delante, le robaste todo su patrimonio”.

Y Maciel responde:

- Este es mi humilde imperio, resguardado por mis legionarios, mis asesores financieros, todos son parte del imperio de Cristo Rey; bancos, holdings, inmobiliarias, agencias de viajes, de seguros, empresas, offshores, fincas, villas, palacios, hoteles, escuelas, edificios.

- Mis efebos hacen cualquier cosa por mí: mienten, pasan droga por todas las fronteras; ellos entienden y me obedecen sin chistar.

- Yo mismo les doy instrucciones a los muchachos para que se pongan las bolsas de droga pegadas con cinta adhesiva al estómago, para que la pasen de Francia a España.

- Les digo que es pasta que unas monjitas necesitan para hacer figuras de viacrucis.

- Ellos me protegen, me ayudan, me inyectan.

- Son mis siervos. Y ¿qué hago a cambio por ellos? Los protejo de las tentaciones del maligno.. ¡y les doy poder!

Cajón de Sartre:

- Con razón, uno de los slogan de esta obra dice: “Descubre la verdad como nadie se atrevió a contarla”.

- Este monólogo sacudió a Monterrey en su estreno y volverá a sacudir a esta industriosa ciudad y a todas donde se presente.

