$!Daniel Canales: vigencia de la pintura

Hay que situarnos: en Coahuila, las políticas curatoriales de los últimos años, previas al último cambio de administración estatal, propinaron un daño terrible a las concepciones y prácticas del arte: no sólo despreciaron e invisibilizaron a talentosos autores fuera de aquel círculo, sino que coparon mediáticamente a una generación de incompetentes en lo técnico y lo discursivo, sumidos en la ignorancia teórica y la soberbia endogámica. Sin embargo, el tiempo ha puesto las cosas en su lugar. Sin el cobijo de la falacia teorizante y los favores recíprocos, casi toda aquella obra que entonces se promocionó como representativa del arte joven de Coahuila ha sucumbido donde corresponde: al infinito limbo de la irrelevancia.

Lugar de introspección

Ya se ha visto: el arte verdadero no se agota en simple ejercicio, bromitas autorreferenciales o dogmas. El neologismo hueco se estrella ante la maestría de lo evidente. La genuina conformación de un estilo no precisa de atajos, conectes ni padrinos. Un arte nuevo donde la tradición asoma, y sin embargo sus influencias son renovadas y rebasadas. Todo esto aparece en la temprana obra del también nativo de Múzquiz. La mirada del artista atraviesa el mundo y lo reconfigura. Aisla los objetos cotidianos y los resignifica. Desmarca las formas y las potencia hacia un nivel superior de lo icónico. Dice Daniel Canales que “la pintura vino a mi de una forma intuitiva, y continúa siendo un terreno que siempre se mueve; a veces es un lugar de pura introspección y otras de mucho aprendizaje. Pintar implica diferentes cuestiones que se extienden por todo el proceso: desde mi percepción de la realidad, pasando por la forma en que me interesa que sea percibida, hasta la reflexión histórica que pueda tener en el futuro, esa multiplicidad de formas y “funciones” me fascina del arte en general. El ejercicio de intentar construir una imagen casi siempre me hace crecer”.