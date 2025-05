POLITICÓN: Mientras Coahuila estrecha lazos con Texas, a otros gobernadores EU les quita la visa

I. DIPLOMACIA

Mientras algunos gobernadores mexicanos enfrentan señalamientos y cancelaciones de visas estadounidenses −como la mandataria de Baja California y su esposo−, Coahuila muestra un panorama distinto. El gobernador Manolo Jiménez recibió este martes a empresarios texanos vinculados a Greg Abbott . En la reunión, Jiménez mostró una fotografía significativa que recibió en enero de manos de James Taylor, representante de Abbott en México. La imagen, tomada durante la celebración de los 200 años de la creación del Estado de Coahuila-Texas, en Austin, incluye la dedicatoria: “To a great friend of Texas”.

II. CONTRASTE

La comparación a veces incomoda, pero en este caso es inevitable. Mientras otros mandatarios se encuentran en medio de la polémica, aquí se muestra diplomacia efectiva. El encuentro empresarial resaltó el potencial productivo estatal y los pilares de esta relación: seguridad y estabilidad. Los observadores indican que este nivel de interlocución no se improvisa, especialmente cuando las relaciones México-Estados Unidos atraviesan momentos complejos. El mensaje resulta claro: la confianza se construye con resultados.

III. CARRERA LEGISLATIVA

Según fuentes cercanas al Congreso de Coahuila , la Ley de Prevención, Tratamiento, Funcionamiento y Control de las Adicciones avanza a marchas forzadas en las comisiones legislativas. La iniciativa, presentada por el diputado Jorge Arturo Valdés Flores en septiembre de 2024, busca regular los centros conocidos como “anexos”, en los que se han documentado violaciones a derechos humanos. El autor ha dicho que existe consenso para que el dictamen esté listo antes de que finalice el año. Los especialistas nos comentan que las comisiones están “trabajando arduamente” para que la ley sea realmente útil y no quede como letra muerta.

IV. CONTRA LOS ABUSOS

El objetivo de la nueva legislación es crear un marco regulatorio que impida los citados excesos. Los expertos consultados han subrayado la importancia de considerar múltiples factores, desde la salud mental de los internos hasta los protocolos de ingreso. La comisión que analiza la propuesta está integrando recomendaciones de instituciones públicas para asegurar un resultado efectivo. “Es una ley muy noble y necesaria”, ha comentado Jorge Valdés , a quien en los pasillos del Congreso le empiezan a llamar “padrino”.

V. CHISPAZO

Y en el Congreso andando, sabido es que, por regla general, las sesiones de dicho poder son eventos para el olvido, pues quienes integran la Legislatura carecen de las habilidades para ofrecer un espectáculo digno de reseñarse. Ayer, sin embargo, ocurrió uno de esos episodios que compensaron algunas de las muchas horas de aburrimiento que nos han ofrecido nuestros representantes −es un decir− en el último año y medio. Los protagonistas fueron el panista Gerardo Aguado Gómez y el morenista Alberto Hurtado , quienes confrontaron ideas a propósito de los programas sociales de los gobiernos federal y local.

VI. BUEN SHOW

El morenista Hurtado sacó la mejor parte en esta ocasión, pues tuvo la puntada de decirle al albiazul que no visita las colonias −como sí lo hacen otros integrantes del bloque mayoritario−, seguramente porque no le gusta asolearse. Así que, para animarlo a gastar suela, le obsequió una sombrilla y un bote de bloqueador solar −objetos que mostró en tribuna−, lo cual arrancó no sólo carcajadas, sino también aplausos de los asistentes a la sesión. Por esta ocasión, pues, punto para los guindas.

VII. BATALLA MÉDICA

Las negociaciones entre los profesores jubilados de la Sección 38, liderados por Francisco Gaytán , y los administradores de las clínicas del magisterio siguen sin llegar a buen puerto. Nos cuentan que las pláticas continúan, pero el escepticismo crece entre los maestros retirados, quienes no confían en que los responsables del manejo de los recursos estén atendiendo sus reclamos, los cuales incluyen mejor atención médica y abasto de medicamentos, temas que han provocado movilizaciones en los últimos meses. Los observadores de la política sindical señalan que este conflicto es apenas la punta del iceberg de un problema más profundo en el manejo de los servicios médicos para el gremio.

VIII. EL TITIRITERO

Lo que ha llamado la atención en este conflicto es la sombra que se proyecta detrás del movimiento de jubilados. Fuentes cercanas a las negociaciones nos revelan que el otrora poderoso Carlos Moreira estaría moviendo los hilos, utilizando este frente como parte de su estrategia para recuperar influencia. El exdirigente sindical, nos dicen, no ceja en su intento por controlar o “meter el pie” a la actual dirigencia sindical.

