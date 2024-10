Del Salón de la Fama del Rock a Agustín Lara

El fin de semana pasado se llevó a cabo la inducción al Salón de la Fama del Rock and Roll cuya transmisión está programada para verse por Disney Plus el 1 de enero del 2025.

En lo que esa fecha llega, lo que se puede adelantar es que los puntos altos de la ceremonia celebrada en Cleveland, Ohio, fueron los que tuvieron sobre el escenario a Cher, quien declaró entre otras cosas que, a pesar de haber tenido su “segundo aire” en el pop rock a finales de los 80 (siendo un ícono del género de los 60s) para finales d elos 90 hubo quien le dijo que estaba prácticamente viviendo “tiempos extra” cuando el tema “Believe” la volvió a poner en la cima, tema que interpretó junto a Dua Lipa, y otras figuras femeninas importantes del siglo XX como la baladista Dionne Warwick fue homenajeada por su admiradora, la ganadora del Oscar Jennifer Hudson, entre otras más.

Sin embargo, en lo que la semana pasada terminó a todo lo alto en relación al género del rock con ese evento, la semana que hoy termina concluyó con la triste sucesión de varios decesos de figuras no solo relacionadas al rock (en específico el heavy metal( sino el pop internacional, comenzando por el fallecimiento a los 66 años de edad del primer vocalista de la banda británica Iron Maiden, Paul Di´Anno el pasado lunes 21 tras haber lidiado con varios problemas de salud que inclusive lo obligaron en años recientes a hacer presentaciones en una silla de ruedas.

Pero si bien Di’anno tiene como punto más alto de su curriculum musical el haber sido el primer vocalista de la famosa banda británica de metal y ser parte de algunos de sus primeros álbumes como el homónimo de 1980 que se convirtió en clásico instantáneo; el segundo de 1981 “Killers” e inclusive el primero en vivo “Maiden Japan”, para su mala fortuna tras el lanzamiento de este último y antes de la llegada con “The Number of the Beast” (1982) y con él su nuevo y más icónico vocalista, Bruce Dickinson, Di’anno fue despedido porque era muy problemático sobre todo para las giras.

El martes 22 quien falleció a los 78 años de edad luego de librar una larga batalla con el Alzheimer fue el director de varios videos musicales representativos de la década de los 80, Edd Griles, quien entre otros, filmó el de la cantante Cyndi Lauper “Girls Just Want to Have Fun”, de 1983, y de Huey Lewis como The Heart of Rock and Roll”, entre otros más, y la del actor y cantante norteamericano Jack Jones a los 86 años de edad el miércoles 23 de octubre y quien fuera conocido sobre todo como intérprete de la popular serie televisiva de finales de los años 70 y principios de los 80 “El crucero del amor” (“The Love Boat”). Descansen en paz.

En medio de tanta tragedia, lo más alentador de esos días fue escuchar al cineasta norteamericano Francis Ford Coppola (“El Padrino”) decir que su cantante mexicano favorito es Agustín Lara previo a proyectar su película “Megalópolis” en Morelia. ¡Maestros!

