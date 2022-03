Derbez y la trascendencia de su voz

1.- Nadie imaginó hasta dónde iba a llegar Eugenio Derbez. Al ser hijo de Silvia Derbez, famosa actriz de cine y televisión, todos pensaban que no pasaría de ser un junior aferrado a tener un poco de la fama de su madre. Luego, cuando debutó en programas como Cachún cachún ra ra y ¡Anabel!, tanto el público como sus compañeros de elenco lo subestimaban. “Aquí la chistosa soy yo”, le dijo Anabel Ferreira para humillar a su entonces colaborador.

2.- Con el paso de los años, Eugenio logró tener sus propios programas de televisión. Obtuvo el estatus de celebridad por derecho propio. Incluso se desprendió de la sombra de su madre. Su estilo de comedia –basado principalmente en juegos de palabras y doble sentido– se convirtió en su sello personal. Y, a pesar de haber tenido cuatro hijos con cuatro mujeres diferentes, en realidad se mantuvo alejado de escándalos graves o polémicas destructivas.

3.- Eugenio Derbez tiene un trato personal bastante simpático y accesible. Me consta. Hace años me tocó conducir con él un programa que hacía en gira por muchas ciudades de México. En cada plaza, un conductor local lo acompañaba. Y, en todo momento, fue amable e incluyente conmigo y el equipo de producción. En ningún momento exigió trato especial ni mantuvo distancia. En general, todos los que han trabajado con él, podrían decir lo mismo.

4.- Pero los mexicanos somos muy curiosos. Nos gusta que a nuestros compatriotas les vaya bien, pero no tanto. Cuando Eugenio Derbez se fue a Hollywood a internacionalizar su carrera, los comentarios en medios y redes fueron muy crueles. “Tiene cara de chiste, no va a tener éxito en películas dramáticas”, “Con esa vocecita y tonada nadie lo va a tomar en serio”, “Ya está muy grande para andar de novedoso en Estados Unidos”...y así sin parar.

5.- Con el paso del tiempo, Derbez fue haciendo un currículum más que respetable en el extranjero. Incluso mucho más impresionante que todo lo que había hecho en nuestro país. Películas de gran presupuesto, trabajos de doblaje, mancuernas con estrellas internacionales y asociaciones que lo llevaron a las alfombras rojas más espectaculares del mundo. De la mano de Salma Hayek, pasó a formar parte del grupo de los mexicanos más admirados y respetados del mundo. De esa élite que es invitada a los premios Óscar.

6.- Con esas sólidas credenciales, Derbez decidió encabezar al grupo de celebridades que se unieron para protestar por la destrucción de la selva que está provocando el proyecto del Tren Maya. Su gran prestigio hizo que #SélvameDelTren tuviera repercusión internacional. De inmediato, el presidente de México trató de minimizar al actor llamándolo “pseudo ambientalista” y “comprado”.

7.- “A mi no me pagan con dinero dentro de sobres amarillos. Afortunadamente no tengo necesidad de que me paguen por decir algo”, respondió Eugenio. La verdad es que resulta ser una ingenuidad abrumadora el suponer que alguien pagó “un dinerito” al actor para “ponerse en contra” del gobierno. Eugenio Derbez ha hecho un nombre tan sólido que puede usarlo para apoyar las causas más importantes. Ojalá que muchos más mexicanos podamos tener su visión y alcance.

Sígueme y manda tus comentarios por Instagram y Twitter en: @felixrivera333.