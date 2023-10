Detrás del conflicto en Medio Oriente, la ideología

Hemos hablado ya en otros momentos a cerca de la importancia de la ideología en la elaboración de los discursos, en síntesis, cuando nos referimos a ese concepto estamos hablando de las posiciones, las cosmovisiones y las ideas que mueven a un grupo o a una persona.

Louis Althusser (1970) se refiere a ella como un sistema de ideas y representaciones que domina el espíritu del hombre o de un grupo social concreto. Michael Foucault (1980) en el “Orden y el Discurso” dice que su función es impedir los peligros y dominar los acontecimientos aleatorios. Carlos Marx (1847), por su parte, en su libro “La Ideología Alemana” dice que su naturaleza es la de disimular su esencia ideológica y es la base real sobre la que se levanta la superestructura política y jurídica. Robin (1973) cuando habla del tema lo pone en el área de una serie de prácticas que afirman una estructura institucional, y Luis Villoro (1985), en “El concepto de la ideología”, por su parte refiere un conjunto de creencias que cumplen una función social, bien para la cohesión de un grupo, bien para su dominio.

Siguiendo el hilo de Villoro, la religión y la política han sido desde siempre prácticas institucionales que determinan el carácter y la personalidad de una sociedad y han sido parte de los mitos identitarios de los pueblos, por tanto, constituyen la ideología. ¿En qué se parece la idea de la tierra prometida a la doctrina del destino manifiesto? En esencia es lo mismo, pero en tiempos distintos.

Por eso coincidieron el sionismo y el expansionismo norteamericano. No es un tema que tiene que ver con la compasión y la indefensión de pueblos que carecen de tierra y quieren conseguirla porque es el derecho más importante del ser humano (cfr. John Locke), sino en una política donde el poder y el dinero están en el fondo del discurso.

En el monte Sion está edificado el templo de Jerusalén y es el símbolo y el corazón del judaísmo, por eso el nombre de sionismo, y constituye un movimiento nacionalista que busca el restablecimiento del estado nacional judío en territorio palestino. Que por el año 1250 a.C. pertenecía a los filisteos –de ahí su nombre, Palestina– y, a pesar de todo, ahí se establecieron porque era la tierra que Dios les había prometido. Ahí hicieron su vida y por el año 70 d.C. el emperador Tito los expulsó de Israel con lo que históricamente se conoce como la Diáspora. Dos mil años dispersos por el mundo, hasta que aparece el sionismo en el siglo 19 en Europa. Hoy más que un movimiento religioso es un movimiento político. En este sentido es importante aclarar la distinción entre sionistas, israelitas y judíos.

La idea, como siempre, nos lleva a meter a todos los habitantes en un mismo combo. Judíos se dice de las personas apegadas a la religión judaica. Los israelitas son los ciudadanos del pueblo de Israel y los sionistas son quienes defienden la existencia de un estado nacional judío. Curiosamente, estos últimos son los dueños de los grandes capitales en el mundo, saque sus conclusiones.

La distinción entre pueblo y gobierno es una idea básica que debemos tener en cuenta. No es lo mismo el pueblo judío o el pueblo de Israel, que el gobierno de Israel, como no es lo mismo el pueblo norteamericano que el gobierno norteamericano.

Sobre la ideología estadounidense operan los mismos principios. Insisto por eso las coincidencias operativas. Estados Unidos es producto de la intersección de varios contingentes étnicos en las mismas circunstancias. Perseguidos por su forma de pensar –ideología– o por su forma de creer –religión-. Siendo los grupos mayoritarios los puritanos calvinistas, los luteranos y los cuáqueros. América, como genéricamente se autodesignan los norteamericanos –como si el resto del continente no lo fuera–, fue la tierra –en eso consiste Thanksgiving– en el agradecimiento a Dios por la tierra que, por cierto, también ya estaba ocupada.

Ahí, bajo esas condiciones, se requiere crear una identidad nacional que tiene su base –de la misma forma que el sionismo– en el expansionismo y como punta de lanza el intervencionismo; de una forma o de otra, generalmente partiendo de la economía. Igual que el sionismo, su base ideológica es la derecha –la religión mayoritaria y el dinero–, por tanto, el poder de la ideología norteamericana reside en las élites –desde lo intelectual hasta lo político– por eso “In God we trust”.

El New Deal de Roosevelt recrudece la idea de lo que habían llamado la Teoría del Destino Manifiesto y la Doctrina Monroe. Autores como Daniel Bell, Samuel Huntington, Podhoretz o Michael Novak son parte de la primera generación que se dedicó a afianzar la ideología norteamericana, en últimos tiempos, Francis Fukuyama, Leo Strauss, William Kristol, Paul Wolfowitz, Richard Perle y David Frum defienden la divisa ideológica donde los enemigos son: el comunismo –la guerra fría–, Vietnam, la nueva izquierda, el terrorismo –Irak y Afganistán– y ahora los palestinos, que se han convertido en los nuevos demonios contra los que hay que luchar.

El problema es que no se distingue o no les interesa distinguir entre Isis, Hezbollah, Hamas y los pueblos que practican el islam. En este momento hay más 200 mil palestinos desplazados. Lo penoso del caso en su momento –de Israel y Estados Unidos– es que lo que criticaron acabaron replicándolo.

Como todos tenemos ideas que fundamentan nuestra manera de encarar y ver la vida, es decir, nos movemos a partir de una ideología; el tema de la tierra y los territorios es el trasfondo de esta crisis humanitaria en la que pareciera ser que la soberbia y el poder desmedido de unos cuantos –por un lado y por otro– no tiene límites, en la forma está la intransigencia de no entender que en las guerras no hay vencidos ni vencedores, la humanidad es la que pierde. Así las cosas.