DiCaprio, Cruise y Danny DeVito

La semana pasada inició con el cumpleaños número 50 del actor norteamericano Leonardo DiCaprio, ganador del Oscar al Mejor Actor del 2015 “El Renacido”, del cineasta mexicano Alejandro González Iñarritu.

DiCaprio, nacido el 11 de noviembre de 1974 en Los Ángeles, California, comenzó a hacer historia en el cine desde hace tres décadas cuando por su interpretación de un joven con una discapacidad fue nominado por primera vez a la estatuilla dorada en la terna de Mejor Actor de Reparto de 1993 por “Quien ama a Gilbert Grape”, de Lasse Hallstrom, para el resto de la década de los 90 convertirse casi de la noche a la mañana en una de las estrellas más taquilleras de Hollywood luego de interpretar al galán protagónico de dos películas filmadas en México: “Romeo y Julieta de William Shakespeare” (Baz Luhrman, 1996) y la máxima ganadora de Oscares de 1997 “Titanic”, de James Cameron.

A partir del año 2002 inicia una colaboración de casi dos décadas bajo las órdenes del maestro Martin Scorsese con “Pandillas de Nueva York”; vuelve a ser nominado a la estatuilla, ahora como Mejor Actor, cuando menos un par de veces más bajo la dirección de Scorsese por “El Aviador” (2004) y “El Lobo de Wall Street” (2013) hasta ganar tras dos décadas de nominaciones el mencionado premio por un filme cuya temática envuelve la causa en pro del medio ambiente que lo llevó a endosar a Kamala Harris por encima de Donald Trump por la agenda retrógrada de este último en relación al cambio climático global, causa que vuelve abrazar en una de sus más recientes cintas: “Howl”.

En relación a aniversarios y próximos estrenos, el mismo lunes 11 quien también dio de qué hablar fue el no menos taquillero actor Tom Cruise, ya que ese mismo día se cumplía el aniversario número 30 de su éxito de 1994 “Entrevista con el vampiro” (Neil Jordan, 1994), que según Brad Pitt hubo posibilidad de hacer secuela pero el actor no quiso repetir el personaje del vampiro Lestat, algo que no ocurrió, por ejemplo, con el de Ethan Hunt de “Misión: Imposible”, cuya franquicia inició en el año de 1996 y concluirá el año próximo con el estreno del último capítulo, “Final Reckoning”, en mayo del 2025. Actualmente prepara su próxima película bajo las órdenes de Iñárritu, quizás para asegurar ya su Oscar.

Para terminar, y siguiendo con los cumpleaños, el domingo pasado quien estuvo de manteles largos fue el primer actor, director y productor Danny DeVito al llegar a los 80 años de vida. La historia triunfal de DeVito en el Séptimo Arte se remonta a mediados de los años 70 al ser parte del elenco de la máxima ganadora de Oscares de 1975: “Atrapado sin salida” (Milos Forman, 1975), la cual lo acercó por primera vez a su productor y también actor, Michael Douglas, con quien en los años 80 colaboró en una exitosa trilogía de películas empezando con “Dos bribones tras la esmeralda perdida” (Robert Zemeckis, 1984), que filmaron en México.

