Al concluir la elección de 2018, varios periodistas me preguntaban si la polarización bajaría en los siguientes meses, como suele ocurrir en toda elección democrática. Les respondí que no lo creía, pues el divisionismo y el discurso confrontador de AMLO no eran sólo de campaña, sino elementos centrales de su política como históricamente ha sido típico de todo populismo (de izquierda o derecha). Por ...