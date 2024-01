Dispositivo es cualquier cosa que tenga la capacidad de controlar las conductas de las personas

Giorgio Agamben en un pequeño texto, además de tratar el tema de “El amigo y el de La Iglesia y el Reino”, a través de un conjunto de reflexiones de las lecturas que realizó de los planteamientos de Michel Foucault y de sus maestros Jean Hyppolite y Hegel, aborda el tema ¿qué es un dispositivo? En sus páginas se lanza a precisar el significado del concepto de “dispositivo”, para darle sentido a la situación actual que hoy padecemos, la de enfrentarnos “al cuerpo social más dócil y cobarde que se haya dado jamás en la historia de la humanidad”.

Agamben lo dice de la siguiente manera: “Nos hemos dejado mansamente capturar, escindir, determinar por dispositivos como el teléfono móvil, que no sólo restringen nuestra intimidad sino que la vigilan y la determinan”. También, por otra parte, se pregunta: “¿qué tienen en común el sacrificio ceremonial, la confesión católica, el teléfono móvil y un ejercicio de maniobras militares?”. Concluye que son dispositivos, que abarcan todo aquello que tiene “la capacidad de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar y asegurar los gestos, las conductas, las opiniones y los discursos de los seres vivientes”.

Agamben es un filósofo italiano de renombre internacional. Su obra abarca estudios literarios, lingüísticos, estéticos, y políticos, tendientes a investigar la situación metafísica actual en Occidente y su posible salida. Ello lo lleva a una investigación de conceptos clave en los campos jurídico, estético, cultural y a la confrontación de las últimas estrategias filosóficas para tratarlos y comprenderlos. Le plantea preguntas a la tradición occidental como las siguientes: ¿cómo hemos llegado al punto en que nos encontramos? y ¿qué podemos hacer, qué dirección tomar?

Agamben en su texto “¿Qué es un dispositivo? seguido de El amigo y de La Iglesia y el Reino”, nos lleva a discernir sobre la palabra “dispositivo”. Lo que trata de identificar con ese término es ante todo un conjunto absolutamente heterogéneo que incluye discursos, instituciones, estructuras arquitectónicas, decisiones regulativas, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales y filantrópicas, en definitiva. También dice que el “dispositivo” es la red que se establece entre todos esos elementos. Precisa que se trata de una cierta manipulación de relaciones de fuerza, de una intervención racional y convenida en las relaciones de fuerza, sea para desarrollarlas en una determinada dirección, sea para bloquearlas o para estabilizarlas y utilizarlas. El dispositivo siempre está inscrito en un juego de poder.

Resume en tres puntos su trabajo sobre la elaboración del concepto de dispositivo: a) El dispositivo es un conjunto heterogéneo, que incluye virtualmente cualquier cosa, lingüístico, no lingüístico al mismo nivel: discursos, instituciones, edificios, leyes, medidas policiales, proposiciones filosóficas, etc. El dispositivo es, en sí mismo, la red que se establece entre estos elementos. b) El dispositivo siempre tiene una función estratégica concreta y siempre se inscribe en una relación de poder. c) Como tal, resulta del cruce de relaciones de poder y de relaciones de saber.

Analiza en otro apartado el término “positividad”, para ello recurre a Hegel, que profundiza sobre la oposición entre la “religión natural” y la “religión positiva”. Plantea que la religión natural se refiere a la relación inmediata y general de la razón humana con lo divino, y que la religión positiva histórica comprende el conjunto de creencias, de las reglas y de los ritos que en una sociedad determinada y en cierto momento histórico se imponen a los individuos desde fuera. “Una religión positiva”, escribe Hegel en un pasaje que cita Hyppolite, “implica sentimientos que se imprimen en el alma a través de una construcción y comportamientos que son el resultado de una relación de mando y de obediencia y que se cumplen sin un interés directo”. En cierto sentido, Hegel considera la positividad un obstáculo a la libertad humana. Generalizando dice, que llamará dispositivo literalmente a cualquier cosa que de algún modo tenga la capacidad de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar y asegurar los gestos, las conductas, las opiniones y los discursos de los seres vivientes.

