$!Dos poetas

A finales de 1954 murió en Saltillo el poeta José León Saldívar, luego de una penosa enfermedad. Minero, profesor rural, boxeador, escritor autodidacta, había publicado apenas un par de libros. Contemporáneo de Arturo Ruiz Higuera, Oscar Flores Tapia y otros, hoy sus poemas no se encuentran por ninguna parte.

A principios de 2022 murió en Saltillo el poeta Alfredo García Valdez, luego de una penosa enfermedad. Escritor cuasi autodidacta, había publicado una docena de libros.

Contemporáneo de mediáticas mediocridades, su oficio no le alcanzó para impartir un curso bien remunerado o una beca estatal en los últimos 17 años; algo que no lo desdice en absoluto, sino que impone una verdad como una pedrada en el rostro de nuestras instituciones –sí, esas que siempre se conduelen demasiado tarde-, ya que mientras éstas se volcaban en homenajes cuasi de estado a funcionarios delincuentes o poetas menores, uno de las voces literarias más altas del norte de México se asfixiaba en la desesperación y el ostracismo. Aunque él mismo me lo dijera alguna vez, hace siglos: “Alejandro, quizá la desesperación también sea una forma de conocer a Dios”.

Digo caminos de extravío, páginas al viento, ruinas repetidas, porque quizá nadie conoció de la obra de León Saldívar como el propio García Valdez. Tanto, que prologó aquella hoy también inencontrable antología del autor de “Poema interrumpido por el llanto”, editada por la UAdeC, poco después del año dos mil.

Uno lee y vuelve a leer, y si la imaginación poética es también atisbo, un entrever más allá de los resquicios engañosos de la realidad y las eras ¿Hasta dónde en el círculo plano del tiempo, un poeta escribía sobre un precursor, quizá escribiendo sobre sí mismo?