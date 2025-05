Realidad virtual de la 4T, hasta que el destino nos alcance

Las declaraciones vertidas por la autoridad trascienden, cada aseveración debe ser ponderada, cada imprecisión es verificable. En principio, quienes recibimos dichos mensajes, no tenemos motivo para dudar de la veracidad de los contenidos. ¿Por qué desconfiar cuando, presuntuoso, el disertador exclama que ya no hay huachicol, o que se acabó con la corrupción, o que pronto tendremos un sistema de salud como Dinamarca, o que el gobierno es austero, o que la violencia y el narcotráfico disminuyen, o que no se ha adquirido deuda, o al inaugurar obras inconclusas?

La credibilidad no es un lujo en la política, es la base de la relación entre ciudadanía y gobierno, sin ella, la palabra oficial deja de pesar, las promesas se vuelven ruido y la democracia se reduce a teatro. Al perder la confianza, se disuelve el puente entre poder y sociedad. Aun así, muchos aplauden, porque para un sector del país la narrativa basta, el discurso sigue siendo poderoso. Pero cuando la palabra del dignatario se aleja sistemáticamente de los hechos, la confianza pública se erosiona, y sin confianza, no hay gobernabilidad posible.

Recientemente el Fondo Monetario Internacional ( FMI ) pronosticó una contracción del 0.03 por ciento en el crecimiento económico de México para 2025, con una deuda proyectada al 60.7 por ciento del PIB, el nivel más alto de los últimos seis años. La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó rechazando estas afirmaciones, argumentando que México no se endeudará, subrayando que el FMI no ha tomado en cuenta que en México gobierna la 4T y con ello “se acabó la corrupción”:

“Hace unos días salió un reporte del FMI y dicen que México se va a endeudar, esa es su visión. Pues es que no entendieron que en México llegó la Cuarta Transformación, que aquí se acabó la corrupción, se acabaron los privilegios y el recurso del pueblo se le regresa al pueblo de México. Con los gobiernos de la transformación el modelo económico ha cambiado y hoy apoya a los más necesitados. Los recursos públicos se regresan a la gente con derechos como salud, educación y vivienda. Uno de los principios de la 4T que establece que ‘por el bien de todos, primero los pobres’, ha permitido que México tenga una economía sólida, es el principio de la prosperidad compartida. Cambió el modelo. Antes se pensaba que dándole sólo a los de arriba, algún día iba a llegar abajo. Y ahora es todo lo contrario, se riega la economía desde abajo como una planta para que crezca, para que florezca”.