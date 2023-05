Ecos de la pandemia

Si bien es cierto que estamos un poco cansadas de hablar de la pandemia, tengo meses haciendo una revisión de todo lo que viví en ese tiempo y me doy cuenta que el tiempo del encierro valió completamente la pena. En este espacio de escritura, nuevo para mí porque vengo de las artes visuales, les compartiré experiencias, obra y temas de artistas de habla hispana, a quienes conocí a través de mi proyecto Diario de un encierro y que me enseñaron a crear sin prejuicios.

El viaje de este proyecto comenzó en mayo del 2020. El primer lugar al que arribó fue con mis amigas que vivían lejos de Saltillo. Una de ellas, Raquel Villar Pérez –curadora y especialista en fotografía contemporánea que vive en Inglaterra– invitó a Gaby Messina –fotógrafa argentina y docente de arte–. Messina decidió no mostrar su obra, sino compartir algunos proyectos de sus alumnas. El reconocimiento que les brindaba me pareció pertinente, necesario y sobre todo afectuoso. Caigo en cuenta de que Gaby fue el primer espejo en el que me vi.