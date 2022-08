La designación de Leticia Ramírez al frente de la Secretaría de Educación Pública define con toda nitidez lo que tiene en la cabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador: no es la construcción de un país con desarrollo sino el control político; no un gobierno que busque el progreso nacional, sino el poder por el poder mismo. La descripción puede no ser del todo novedosa, luego de tres años y medio ...