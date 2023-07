El arte de viajar: Contra ira, paciencia

El arte de viajar es arte de paciencia. Antes de que mi Iglesia −la católica− se hiciera un poquito protestante, el santo patrono de los viajeros era el gigante San Cristóbal. Lo defenestraron los historiadores del Vaticano: declararon −después de 15 siglos− que San Cristóbal no existió jamás. Los historiadores de la religión son gente peligrosa para cualquier fe o credo. Que no se le acerquen a la Virgencita de Guadalupe porque va a resultar que...

Yo digo que el patrono de los viajeros debería ser el Santo Job. Tengo una pequeña imagen de él. Aparece sentado sobre un estercolero, con expresión de infinita mansedumbre. O de veras era muy santo o andaba acatarrado, pues tiene expresión de no estar oliendo nada, a pesar del lugar en el que está. Su gesto es beatífico, de bienaventurado.

A cada pecado capital el P. Ripalda (la P. es de Padre) le encontró un antídoto: contra lujuria, castidad; contra pereza, diligencia; contra envidia, magnanimidad; contra avaricia, largueza; contra gula, templanza; contra soberbia, humildad... Y contra ira, paciencia. La paciencia es la virtud más difícil de ejercitar, si se exceptúa la castidad. De la cintura para arriba, ya se sabe, todos somos santos. Y la ira, lo mismo que la lujuria, es pecado visceral.

De dos cosas no puede prescindir el viajero moderno: de paciencia y de celular. Y todavía del celular puede prescindir, pero de la paciencia no. Si le falta paciencia está perdido, y más le valdría no salir nunca de casa. Claro que en casa también se necesita tener mucha paciencia, pero no tanta como cuando anda uno en el camino. Ahí la paciencia es artículo de primerísima necesidad.

Cuando viajo en mi calidad de juglar conferencista sucede en ocasiones que los vuelos se retrasen, o de plano se cancelen. Algunos pasajeros maldicen; otros les reclaman, iracundos, a los empleados de la línea, que ninguna culpa tienen de las cosas; unos más se dan a todos los diablos, y hablan en voz alta de negocios frustrados, de compromisos perdidos... Yo, cruzándome de brazos, me digo que no pasa nada. Otros vientos he visto, y otras tempestades. El otro día llegué a mi casa de Saltillo a las 3 de la mañana, cuando debí llegar a las 12 de la noche. El vuelo en que venía de México a Monterrey sufrió un retraso grande. En casos semejantes no caigo nunca en desesperación. Me hago este pensamiento: ni modo que me vaya a quedar en el aeropuerto para siempre. Espero, espero solamente; sigo las instrucciones que da el personal de la aerolínea, y termino siempre por llegar a mi casa.

Doy infinitas gracias al Santo Job por inspirarme −sin yo merecerlo− su paciencia. Y gracias infinitas doy también a San Cristóbal, que está todavía en mi almanaque. No sé si eso me ponga al margen de la Iglesia, como un hereje heterodoxo, pero yo le sigo rezando al buen gigante para que me dé su ayuda y protección en el curso de mis ires y venires. Quizás él no se ha dado cuenta todavía de que ya no es santo −los gigantes suelen ser siempre un poco lentos−, pero el caso es que siempre va conmigo en mis andanzas. Le doy gracias a Dios por San Cristóbal. Y que la Iglesia diga misa.