‘Cristo Vive’: la invasión al Cerro del Pueblo de Saltillo que apenas obtuvo permiso... ¿todos podríamos escribir en él?

“Después de dos veces que se volvieron a repintar las letras, estas personas tuvieron comunicación con la persona, quien tiene los derechos del cerro para que esto estuviera formalmente. Ellos lo platicaron con la organización y nosotros dijimos no tener ningún inconveniente, considerando que es un mensaje sano para la sociedad ”, explica.

De acuerdo con Eduardo Pacheco, asesor legal de la comunidad religiosa “Cristo Vive” , esta manifestación fue colocada por un grupo de creyentes que son parte de su congregación; sin embargo, este mensaje no fue puesto formalmente por la organización ni tampoco es considerada por la misma como un acto de publicidad.

El Artículo 46 del Bando de Policía y Gobierno indica que dañar con pintas muebles o inmuebles de propiedad particular implica una multa de 50 a 60 Unidades de Medida y Actualización y de 60 a 70 las que sean destinadas a un servicio público.

Mientras que Pacheco sustentó la colocación del anuncio de “Cristo Vive” como un derecho , también reconoció que cualquier persona dueña de una propiedad a la que le realicen una pinta tiene todo el derecho de estar en desacuerdo, aunque este no fue el caso para lo que realizaron los integrantes de “Cristo Vive”.

Al respecto, José Luis Pérez Narro recordó en el mes de febrero que no es la primera vez que el Cerro del Pueblo ha sido utilizado como un espacio de manifestación o publicidad, pues antes de que se colocara la insignia religiosa el Partido Revolucionario Institucional también colocó, sin que hubiera un consentimiento previo, una publicidad de su instituto político en el mismo espacio.

Estas multas que se calculan entre los cinco mil 187 pesos hasta los seis mil 721, podrían ser aplicadas a las personas que hicieran lo mismo que los miembros particulares de “Cristo Vive” si el dueño del cerro no estuviera de acuerdo con la intervención.

CRISTO VIVE: No nos toca a nosotros decidir. Quien tiene que dar la autorización es el titular del inmueble. Se trata de respetar la propiedad. Si el dueño estuviera en desacuerdo, o lo borra o nos pide quitarlo, no fue así.

“ Yo puedo poner en mi casa un pasaje bíblico, pero si yo la pongo en tu casa, sin tu permiso, yo puedo decirte que no estoy de acuerdo. Una cosa es que una persona exprese su pensamiento y otra cosa es que se quiera obstaculizar el libre ejercicio de nuestros derechos”, dijo Pacheco en entrevista.

V: ¿Ustedes como congregación aceptarían que el dueño del Cerro del Pueblo admitiera que en lugar de su mensaje se colocara un mensaje que no congenie con las ideas de Cristo Vive?

CV: Nosotros estamos convencidos de que no estaríamos jamás de acuerdo con la promoción del Reino de las Tinieblas. Hay gente que promueve el asesinato de niños a través del aborto, no estamos de acuerdo, pero si el dueño lo permite, no podríamos ir a tumbarlo.

En ese sentido, Eduardo Pacheco llamó a la población quienes no estén de acuerdo con la insignia del cerro o profesen una religión diferente en Saltillo, a “ser tolerantes”.