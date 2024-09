El asesino idealista contraataca, o lo que es lo mismo; no tengo porque soportar la violencia

Estoy cansada de ser buena persona. En días recientes un hombre incurrió por segunda vez en equiparar mis ideas y mi trabajo con ser poco desarrollada, poco estudiada, poco profesional, y poco científica. Le compro la parte científica. Nunca me he considerado de mente científica. ¿Pero lo demás? He estudiado y trabajado mucho y no soy la mejor ni la más avanzada, pero tampoco soy lo que ese hombre infiere. No soy ignorante, ni tonta, ni charlatán (por aquello del tarot).

Lo que este hombre dice y lo que a mi me provoca en realidad no es lo importante aquí. Soy mucho muy reactiva y peleonera.

Él es sumamente crítico, desde sus criterios y sistema de creencias y experiencias. Los dos somos súper arrogantes, eso que ni qué. Lo que pregunto es si yo tengo la obligación de aguantar ataques de este tipo, cuestionamientos diseñados para descalificarme. Evidentemente hay opciones. Por ejemplo, él no podrá ya más ver mis publicaciones. Mientras tanto he respondido de manera “civilizada” pero sí con sarcasmo y ganas de descalificarlo también. “Pero, Dona, eres psicoterapeuta. Eres una persona adulta, madura, ¿qué te pasa?” Me pasa que me doy cuenta de que por ser “buena” me he dejado violentar mucho durante el transcurso de mi vida. Cierto es que puedo “no hacer caso”...pero hoy...estoy cansada de ser buena persona. Y, al cansarme de ser buena persona, quiero decirle a este hombre que siento mucho que su vida le pone en un lugar en donde siente la imperativa de atacar y criticar, que siento mucho que su amargura e insatisfacción no le permiten pasar por alto algo con lo que no está de acuerdo. Claro que es obvio que también yo estoy enganchada con la violencia de la crítica. Sí. Pero hay momentos en que no estoy dispuesta a poner la otra mejilla y prefiero interponer el contraataque.

También es cierto que si no quiero ser blanco de ataques podría no estar tan visible en redes. Pero ¿Qué chiste tendría eso? La idealista incorregible que soy insiste en que no tengo que intentar destruir para decir que no estoy de acuerdo con algo. Y la asesina que vive en mí dice que no tiene porque aguantar ataques de a gratis. He dicho.