‘El canto del cisne’ y una corrección

Durante el mes de diciembre plataformas como Netflix (de “El poder del perro” a “No Mires Arriba”) como Amazon Prime (con “Being the Ricardos”) estrenaron películas nominadas a los Globos de Oro.

Por lo mismo, Apple TV no sé quedó atrás, y el pasado viernes 17 de diciembre estrenó la película original para su plataforma “El canto del cisne” (“Swan Song”), que reúne cinco años después de compartir créditos en la ganadora del Oscar “Luz de luna”, de Barry Jenkins, a los actores Mahershala Ali y Naomie Harris, dándoles de manera simultánea la primera nominación a la estatuilla dorada en las filmografías a los dos e inclusive al primero el primero de dos Oscares consecutivos en la terna al Mejor Actor de Reparto del 2016.

Pero volviendo a los Globos de Oro, “El canto del cisne” dio a Mahershala Ali la primera nominación para ese premio en la terna de Mejor Actor-Drama en el cual compite contra histriones como Benedict Cumberbacht (por “El poder del perro”) y Javier Bardem (por la mencionada “Being the Ricardos”), entre otros, y aunque hace una interpretación que justifica lo hayan considerado para esta estatuilla el hecho de que es precisamente el doble papel el ingrediente principal que sostiene la película que es poco probable que aunque consiga también una nominación al Oscar por la misma se vaya a quedar en el camino.

El problema con “El canto del cisne” es que aunque tiene una premisa y una manufactura muy atractiva por situarse en un futuro no muy lejano en el que un hombre de nombre Cameron Turner, al ser diagnosticado con una enfermedad terminal, considera la opción ya para entonces muy común de ser clonado para no desamparar a su esposa (Naomie Harris) y sus hijos, al final la propuesta no es más letárgica variante de un lacrimógeno drama en la tradición de un clásico como “Historia de Amor” (Arthur Hiller, 1970) pero ubicada en tiempos de clonaje.

“El canto del cisne” es la ópera prima del cineasta Benjamin Cleary, que hablando de Oscares fue ganador de uno en la categoría de Mejor Cortometraje de Acción Viva del 2015 por “Wave” (“Ola”), el cual anticipa incluso temáticamente su propuesta para “El canto del cisne” puesto que cuenta la historia de un hombre que despierta de un coma, pero en su caso hablando un idioma extraño que intentan descifrar científicos alrededor del mundo, un trabajo que en tan solo 13 minutos e inclusive mezclando el drama con la comedia, es mucho más afortunado que “El canto del cisne” en su totalidad ... con todo y la actuación sobresaliente de Mahershala Ali.

Antes de cerrar este primer espacio del año vaya desde aquí una corrección a la columna del sábado pasado titulada “Navidades no tan padres” e incluía la crítica a “Una Navidad no tan padre”, que mencionaba como una segunda pero desafortunada mancuerna entre el director Raúl Martínez y el guionista regiomontano Alberto Bremer cuando este último no tuvo nada qué ver con esta nueva entrega ya que los que en realidad desgraciaron a los personajes creados por él fueron otros dos guionistas como Eduardo Donjuan y Pedro González. Vaya desde aquí la disculpa apropiada para Alberto Bremer, a quien agradecemos de igual manera hiciera la debida aclaración.

Comentarios a: galindo.alfredo@gmail.com; Twitter: @AlfredoGalindo