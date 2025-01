El crimen de ‘Emilia Pérez’

Hoy a muy temprana hora se dan a conocer las nominaciones al Oscar a lo mejor en cine del 2024 y, muy seguramente como en otras premiaciones, se repetirán varias para la película “Emilia Pérez”.

Entre estas nominaciones una muy segura, y que igualmente tiene más posibilidades de irse directo hasta la obtención de su merecido Oscar a la Mejor Actriz de Reparto del 2024 es la actriz de origen dominicano Zoé Saldaña (“Avatar”; “Guardianes de la Galaxia”) debido a que, aunque no es la protagonista de la historia, como una abogada mexicana de nombre Rita que es aproximada por uno de los más temidos narcos del país para apoyarlo no solo en su cambio de identidad sino de sexo, hace radiar desde la primera hasta la última secuencia en la que la vemos un talento que no había podido desarrollar desde su debut en el cine en el año 2000 dentro del musical “Center Stage”, de Nicholas Hytner.

Así es. De entrada, y aunque en las redes sociales la mayoría de los usuarios de las mismas sin haberla visto siquiera ya la han no solo crucificado sino cancelado en su totalidad, el filme que aunque muchos también consideran solo francés cuando en realidad es una coproducción francomexicana considerado que está involucrada la productora mexicana Pimienta Films que preside Nicolás Celis (“Roma”; “Noche de Fuego”) se estrena en salas de cine de México también el día de hoy y se debe de disfrutar desde que sus créditos iniciales desde su propuesta auditiva donde los sonidos naturales de las calles de la capital azteca introducen precisamente al personaje de Zoé Saldaña.

Seamos realistas: ¿cuántos espectadores potenciales se quejaron de igual manera que lo hacen con “Emilia Pérez” con una producción como “Coco”, de Disney, argumentando que se trataba de una “apropiación cultural”? Eso por poner un ejemplo, porque el mayor crimen de “Emilia Pérez” es que el personaje protagónico que interpreta la actriz trans de origen español Karla Sofía Gascón encarna dos realidades: una que el mexicano tristemente ya ha normalizado como las actividades cotidianas del crimen organizado en la mayor parte de nuestro territorio y dos, la intolerancia ante la pluralidad que desde la administración federal anterior se encargó en erosionar.

Es cierto: “Emilia Pérez” no es la octava maravilla, hay musicales y también películas sobre la exploración de identidades sexuales superiores, pero no se puede tapar con un dedo el talento de un respetable director como Audiard (“Un profeta”; “Metal y hueso”) para ofrecer un espectáculo audiovisual que muchos no perdonan se maneje como una farsa que permite el arte mismo, y más si aceptamos que nuestra realidad surrealista con anterioridad cineasta extranjeros como Luis Buñuel o Luis Alcoriza han sabido abrazar de manera magistral y aquí un creador francés tuvo “la osadía” de tomar una anécdota como la de “El Señor de los Cielos” que cambió de identidad para explorar otras aristas.

