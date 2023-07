El error del Presidente; la oportunidad de Xóchitl

Los líderes carismáticos suelen ser malos para entender las dinámicas de su sucesión. Un primer error suele ser el de la designación del “elegido” para continuar su proyecto. Después de 8 años de autoritarismo, al ser impedido de cambiar la constitución para ampliar su mandato, Álvaro Uribe, presidente de Colombia, decidió que el candidato idóneo para dar continuidad a su régimen era el ministro de defensa Juan Manuel Santos. Tan pronto llegó al poder, Santos restableció relaciones con Venezuela y ejecutó una serie de políticas antiuribistas.

Más grave aún fue lo sucedido en Ecuador, donde el presidente Rafael Correa eligió a Lenin Moreno como su sucesor, y éste, una vez en el poder, lanzó un juicio en contra de Correa impidiendo que regresara al país. En México, el caso de Lázaro Cárdenas presenta otra analogía, fue designado por Elías Calles para continuar el maximato, pero acabó teniendo el efecto contrario: Cárdenas destruyó al maximato.

Otro error suele ser el de la estrategia electoral. En el año 2004, la preocupación de Vicente Fox sobre el surgimiento político de AMLO, lo llevó a cometer uno de sus peores cálculos políticos. En un afán por detener su efervescente carrera política, Fox intentó desaforar al entonces Jefe de Gobierno y acabó propulsando la carrera de su antagonista. AMLO fue el mayor benefactor del intento del Presidente por detenerlo; se volvió una víctima del poder y con ello su popularidad local se convirtió en un fenómeno nacional.

Es interesante que habiendo vivido en carne propia esta experiencia, AMLO repita el error de Fox con tanta ingenuidad. Hasta hace unas semanas, las aspiraciones de Xóchitl Gálvez se limitaban a la CDMX, pero al impedirle el acceso a Palacio Nacional para ejercer su derecho de réplica, AMLO la catapultó a la contienda presidencial. Ahora, sus constantes ataques a la precandidata tienen un efecto parecido al del desafuero; la imagen de Xóchitl se amplifica por todo el país. Al igual que en 2004, el poder está inquieto y se nota; la narrativa de un “underdog” está en construcción.

Por primera vez en lo que va del sexenio, la oposición puede beneficiarse de dos características que AMLO ha usado generalmente a su favor; su obstinación y su incapacidad de calibrar. Lo que durante cinco años fue visto como símbolo de congruencia y una narrativa eficaz e intocable, ahora puede convertirse en su mayor enemigo.

El Presidente parece sólo saber jugar un juego. Lo hace muy bien cuando el contexto le favorece, pero como no es capaz de cambiar, si el contexto cambia, le cuesta trabajo adaptarse. La vehemencia con la que AMLO se ha lanzado contra Xóchitl demuestra que su presencia le incomoda, pero también demuestra que no ha aprendido nada de su propia historia. A los otros candidatos de la oposición AMLO los podía caricaturizar de una forma que les restaba seriedad y los volvía descartables; con Xóchitl no puede hacer lo mismo y, por lo tanto, se ha decidido por la peor estrategia para sus fines: atacarla desde el poder.

La solución para el Presidente es simple, pero improbable por su personalidad. Si AMLO modera su discurso y busca conciliar y sumar, no tendría por qué complicarse el camino a 2024. El problema es que esto es casi imposible para un personaje que ante la adversidad se radicaliza y busca confrontar. AMLO le debe mucho a la ceguera y obstinación de Fox, ahora podría estarle pagando aquel favor.