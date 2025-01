No es posible que autoridades no hayan llegado a El Mayo Zambada: María Scherer

“No es posible que las autoridades no hayan llegado a ‘El Mayo’ Zambada”, aseguró la periodista María Scherer, a quien el capo concedió una entrevista dos semanas antes de ser detenido en Estados Unidos.

En una entrevista para W Radio, la periodista narró detalles del encuentro que tuvo con el narcotraficante en julio de 2024, mismo que reveló en una crónica publicada en la revista Proceso.

“No es posible que yo haya llegado de manera tan fácil y las autoridades no hayan llegado”, dijo Scherer a W Radio, tras señalar que el propio Zambada tenía interés en hacer la entrevista y la misma se fraguó a través de Jorge Carrasco, director de Proceso.

Scherer agregó que “El Mayo” es un personaje que le resultó difícil de entrevistar, pues en todo momento controla la entrevista y ofrece respuestas cortas o evasivas.

“Es un personaje muy difícil de entrevistar, parece incluso un personaje que ha recibido una especie de adiestramiento, que sabe cómo dirigirse en una entrevista, con respuestas parcas (...) él dice lo que quiere decir y no más... fue una entrevista claramente difícil”, aseguró la periodista.

Calificó al capo como un hombre que no quiere confrontarse y destacó que, en su respuesta sobre la estrategia de seguridad “Abrazos, no balazos”, dio la razón al ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

Scherer dijo que el encuentro con Zambada tuvo una duración cercana a ocho horas y que se proyectaba tener una nueva entrevista más extensa, misma que no se producirá por la detención del capo en Estados Unidos, que se dio apenas dos semanas después del encuentro entre ambos.

‘ES UN HOMBRE MUY CRÍPTICO’

En entrevista para el medio Latinus, la periodista dijo, por otro lado, que una de las cosas que más llamó su atención del encuentro con Zambada es que tiene en su casa una pintura en la que el capo aparece con su padre, Julio Scherer, que se basó en la fotografía que se tomó de la entrevista que tuvieron en 2010.

“Yo creo que Zambada se quedó con algo que hubiera querido decirle (a su padre) o que hubiera querido continuar una conversación. La manera que encontró de hacerlo fue a través de mí, porque yo tenía este impulso de preguntarle cosas pero todo el tiempo también me preguntaba a mí. Es un hombre muy críptico”, detalló Scherer en Latinus.

También destacó que en otra habitación tenía una imagen de Mahatma Gandhi y que el propio Zambada se describió como pacifista.

Scherer dijo, como también lo describe en su crónica, que en ningún momento temió por su seguridad, pero sí tuvo nervios por saber que la entrevista era una oportunidad periodística única.