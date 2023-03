Me siguen llegando amplios y variados comentarios de las diversas sagas de textos con diversos temas, aquí perfilados. Gracias por sus comentarios y apostillas. Y pues sí, todo tiene que ver con todo. Seguiremos abonando letras a cada parcela de realidad que hemos venido tratando. Y cada día que pasa es una triste y dura realidad. No pocas veces cruel y desdichada. Pero vaya, como es la vida misma.

Escribo estas líneas antes del día 1 de marzo, día clave y elegido por Elon Musk y su compañía Tesla como el “Investor Day”, en el cual y al parecer va hacer el anuncio oficial de la región geográfica de México (o del mundo, el loco de Andrés Manuel López Obrador ha querido dinamitar la inversión) donde va a instalar su gigaplanta de ensamblaje de autos. Es decir, usted va a leer este texto hoy jueves 2 de marzo, y justo ayer día primero, se hizo el anuncio de que la planta se instalaba entre Santa Catarina y Ramos Arizpe o bien, en Indonesia. Algo tan lejano, que no imagino dónde está.

La inversión para la planta y la cantidad de proveedores y personal que se necesita es francamente ininteligible para mí. Sólo en cantidad montería, la inversión va a ser por más de mil millones de dólares. En honor a la verdad, no sé cuánto es esto en moneda contante y sonante. ¿Usted lo sabe? Yo la verdad, no. Si no sé cuánto es verdaderamente 10 mil dólares, 100 mil dólares o un millón de dólares, pues ahora usted imagine más de mil millones de dólares. Caray, lo es todo. Pero AMLO no los quiere.

La inversión, de tan ingente y brutal, va a transformar la vida de la zona económica de tres estados: Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas (de llegar). En una avanzada que se dio en estos días del equipo de Tesla (líder fabricante de autos eléctricos en el mundo) en Nuevo León, estos funcionarios se reunieron con el llamado Consejo Nuevo León, es decir, las cuatro universidades líderes en dicho Estado: UANL, Tec, UDEM y la U-ERRE. Creo, usted lo sabe muy rápido, de hoy en adelante y con la llegada de Tesla (digamos que es un hecho hoy, esperemos), los egresados en materias técnicas y científicas de estas universidades tendrán asegurado un trabajo y, al parecer, bien remunerado; espléndidamente bien pagado... pero ¿y la cultura, y las artes; y eso llamado espíritu y nuestra humanidad, dónde queda en esta millonaria danza de miles de millones de dólares?

Sin duda, la llegada de Tesla será un factor que vendrá a modificar el eje de la tierra por estos lugares. Pero ¿qué factores sociales, culturales, antropológicos, educativos, familiares, ecológicos y un largo etcétera se modificarán inmediatamente por su llegada? Su instalación multiplicará exponencialmente las labores de los gobiernos estatales y municipales, la prestación de servicios (de por sí, siempre cortos), la gobernabilidad y la siempre demandante seguridad. Políticos de la talla de Miguel Ángel Riquelme (Coahuila), José María Morales (Ramos Arizpe) y Samuel García deberán de multiplicarse y tener ya lista una batería de posibles escenarios para lo que se avecina. No poca cosa.

Vimos líneas arriba que la avanzada del equipo de Elon Musk (17 y 18 de febrero) se entrevistó con las autoridades de las cuatro principales universidades y centros educativos de Nuevo León. ¿Abordaron cuestiones culturales, creación de bibliotecas públicas, centros culturales, salas de música clásica para formación de los hijos de sus empleados y obreros; salas de lecturas, museos de tecnología e innovación...?

ESQUINA-BAJAN

Punto uno: esto se va a plagar aún más de hermanos llegados del sur. El Norte ha dejado de ser el Norte. La ingente migración sureña empieza a ser un factor tanto positivo como negativo. A los hermanos del sur no les importa escuchar a los “Klazz Brothers and Cuba percussion” ni siquiera a los vecinos de “Arista 5” de Zacatecas (buen grupo de jazz). A ellos se les mantiene en su sitio si el fin de semana toman cerveza hasta el hartazgo, escuchan al “Grupo Firme” y sacan sus bocinas a todo volumen afuera de sus casas (el calor infernal va a ser eso, infernal. Primavera, verano y otoño es imposible habitarlo en sus minúsculas viviendas) y, claro, se les mantiene contentos y callados si ganan lo suficiente para ver a Tigres y Rayados.

Punto dos: aquí en el Norte sobra dinero y falta siempre cultura. En estos días se va a celebrar de nuevo la Feria del Libro de la UANL. Apenas cinco días va a estar puesta la carpa. Nada, comparado con otros tiempos en que este tipo de encuentros libreros duraban entre 10 y 12 días. Apenas cinco días por un motivo: los raquíticos presupuestos destinados para cultura.

Punto tres: Pero... el otro lado de la moneda es y como siempre, Tigres de Sinergia Deportiva (hace mucho dejaron de ser de la UANL). Al inicio de este torneo de la Liga Infantil, despidieron a un ariete francés, Florian Thauvin. Jugó de tiempo completo un año y medio. Jugó 38 partidos y metió ocho goles. Le pagaron alrededor de 8 millones de dólares. Pues sí, a razón de gol por... millón de dólares.

Punto cuatro: ¿Dónde está un equipo de analistas e investigadores serios y calificados tanto por parte de la UANL o de la UAdeC para empezar a ver el alcance e influencia de Tesla en la región y su impacto ambiental, educativo, económico, cultural, demográfico, antropológico...?

LETRAS MINÚSCULAS

Tesla no es sólo bonanza... puede ser resaca en muy poco tiempo.

